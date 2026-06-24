Τι λέει η ΠΟΕΔΗΝ για τον θάνατο της 36χρονης γιατρού στη Μυτιλήνη που μόλις είχε γεννήσει

Την οδύνη της ιατρικής και νοσηλευτικής κοινότητας της χώρας, για την απώλεια της 36χρονης γιατρού που εργαζόταν στο ΕΚΑΒ Μυτιλήνης και η οποία έχασε τη ζωή της μετά τον τοκετό του πρώτου της παιδιού, εκφράζει η ΠΟΕΔΗΝ, ζητώντας να αποδοθούν οι ευθύνες όπου υπάρχουν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η 36χρονη γιατρός μόλις είχε γεννήσει το πρώτο της παιδί, ένα κοριτσάκι με φυσιολογικό τοκετό, ενώ μέχρι τους 6 μήνες της κύησης εργαζόταν καθημερινά στο ΕΚΑΒ της Μυτιλήνης.

Με σπαρακτικά λόγια αποχαιρετά τη συνάδελφο γιατρό ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια νοσοκομεία Μιχάλης Γιαννάκος, τονίζοντας, ότι «Είμαστε συγκλονισμένοι, σοκαρισμένοι. Θρηνούμε το θάνατο της 36χρονης συναδέλφου γιατρού του ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ της μοναδικής στο Βόρειο Αιγαίο».

Και συνεχίζει ο κ. Γιαννάκος:

«Εξαιρετική συνάδελφος, εξυπηρετική, χαμογελαστή ήταν στη πρώτη γραμμή έως 6 μηνών έγκυος σηκώνοντας, εξυπηρετώντας έκτακτα υπέρβαρα πολλές φορές περιστατικά. Έκανε ειδικότητα στα επείγοντα του νοσοκομείου Μυτιλήνης και προσελήφθη πριν ένα χρόνο στο ΕΚΑΒ Μυτιλήνης. Ο σύζυγος επίσης γιατρός του νοσοκομείου Μυτιλήνης.

Παρασκευή εισήχθη για τοκετό και έφερε στο κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι το οποίο βρίσκεται στη μαιευτική κλινική. Οι συνάδελφοι το προσέχουν σαν δικό τους παιδί. Την Τρίτη το πρωί έγινε χειρουργική επέμβαση στο νοσοκομείο Μυτιλήνης χωρίς να διαπιστωθούν υπολείμματα του τοκετού.

Σάββατο εμφανίζεται πυρετός στην 36χρονη και αντιμετωπίζεται με θεραπευτική αγωγή. Κυριακή επιβαρύνεται η υγεία της και εισάγεται στη ΜΕΘ.

Διάσωληνώνεται, σταθεροποιείται όσο γίνεται και αποφασίζεται η διακομιδή της στο ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ το οποίο εφημέρευε όπου με συνεννοήσεις είχε βρεθεί κλίνη ΜΕΘ.

Την αεροδιακομιδή της ανέλαβε η διευθύντρια αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ.

Δυστυχώς κατά την αεροδιακομιδή έπαθε ανακοπές και υπήρξαν τιτάνιες προσπάθειες ανάταξης από την ομάδα αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ. Χθες στις 5.30 απόγευμα μεταφέρθηκε στα επείγοντα του ΑΤΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ με ανακοπή και παρά τις μεγάλες προσπάθειες των γιατρών δεν κατέστη δυνατή η επαναφορά της.

Κρίμα χάθηκε μια νέα γυναίκα μετά από φυσιολογικό τοκετό στο πρώτο παιδάκι της».

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, ζητά να διερευνηθούν τα αίτια του θανάτου της συναδέλφου και εάν προκύψουν ευθύνες να αποδοθούν.

Και προσθέτει ακόμη: «Πάντως είμαστε όλοι συγκλονισμένοι. Αποδεικνύεται ουδείς άτρωτος. Συλλυπητήρια στην οικογένεια και σε όλους τους συναδέλφους της Μυτιλήνης».

Πηγή: cnn.gr