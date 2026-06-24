Μελής: «Ιδιαίτερη σημαντική εξέλιξη η αλλαγή των τηλεοπτικών»

Ο πρόεδρος του ΕΣΑΚΕ, Μιχάλης Μελής, τόνισε πως η συμφωνία με τον ΣΚΑΪ για τα τηλεοπτικά δικαιώματα της GBL αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για το ελληνικό μπάσκετ.

Μετά τη συμφωνία του ΕΣΑΚΕ με τον ΣΚΑΪ για την παραχώρηση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων της Stoiximan GBL για τα επόμενα 2+1 χρόνια, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Λίγκας, Μιχάλης Μελής, δήλωσε:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΑΚΕ αποδέχθηκε ομόφωνα την πρόταση του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΪ για την απόκτηση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων της Stoiximan GBL για τα επόμενα 2+1 χρόνια.

Πρόκειται για μία ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη, η οποία μας χαροποιεί ιδιαίτερα και επιβεβαιώνει τη συνεχή αναβάθμιση του επαγγελματικού μπάσκετ, το οποίο προσελκύει ολοένα και περισσότερους ισχυρούς συνεργάτες και επενδυτές.

Παράλληλα, με την ολοκλήρωση της συνεργασίας μας με την ΕΡΤ, αισθάνομαι την ανάγκη, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου και όλων των ομάδων της Stoiximan GBL, να εκφράσω τις θερμές μας ευχαριστίες προς τη Διοίκηση και το σύνολο του προσωπικού της δημόσιας τηλεόρασης».