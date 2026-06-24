Κερατέα: «Έβαλα φωτιά για να μην ξεσπάσω στα παιδιά» - Η ομολογία της 43χρονης για τους εμπρησμούς

Η στιγμή που η 43χρονη έβαλε φωτιά σε υπαίθριο χώρο στην Κερατέα και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή καταγράφηκε από κάμερα με αποτέλεσμα ακόμα και η αρχική άρνησή της ότι προχώρησε στον διπλό εμπρησμό, να καταρρεύσει και η ίδια να αναγκαστεί να ομολογήσει.

Οι κινήσεις της 43χρονης που συνελήφθη από στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για δύο διαδοχικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το πρωί της Τρίτης (23/6) στην Κερατέα σε χρονικό διάστημα 19 λεπτών η μία από την άλλη.

Η 43χρονη γυναίκα που έχει βρεθεί αντιμέτωπη με την κατηγορία του εμπρησμού από πρόθεση καταγράφηκε να κινείται στην περιοχή κρατώντας πιθανότατα κομμάτια χαρτιού και ένα αναμμένο τσιγάρο, με το βίντεο να μην αφήνει περιθώρια αμφιβολιών.

Τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού συνέλαβαν την κατηγορούμενη, όταν εκείνη είχε πια επιστρέψει στο σπίτι της.

Κατά την αρχική εξέτασή της, η 43χρονη φέρεται να αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή και υποστήριξε ότι δεν γνώριζε πώς ξέσπασαν οι πυρκαγιές. Σύμφωνα με πληροφορίες, επιχείρησε να αποδώσει την ευθύνη σε διερχόμενα δίκυκλα. Όταν οι αστυνομικοί της παρουσίασαν τα στοιχεία που είχαν συγκεντρώσει κατά την έρευνα, η ίδια άλλαξε στάση και ομολόγησε.

Μάλιστα, στην προσπάθειά να δικαιολογήσει τις πράξεις της, είπε τα εξής: «Έβαλα τις δύο φωτιές για να μην ξεσπάσω στα παιδιά μου».

Σε βιντεοληπτικό υλικό η 43χρονη φαίνεται να πηγαίνει σε οικόπεδο του αδερφού της, κοντά στο σπίτι της και βάζει φωτιά με γυμνή φλόγα σε μία χαρτοπετσέτα, την οποία τοποθετεί πάνω σε ξερά χόρτα με αποτέλεσμα η φωτιά να επεκταθεί.

Ο εκνευρισμός που την οδήγησε στην πράξη της, σύμφωνα με την απολογία της, είναι το γεγονός ότι ο αδερφός της είχε αναθέσει σε κάποιον να καθαρίσει τα ξερά χόρτα από το οικόπεδό του, αλλά εκείνος, παρότι πήρε χρήματα, δεν το καθάρισε καλά.

Επισημαίνεται ότι η ίδια και ο σύζυγός της έχουν ενοχλήσει δύο φορές τον Δήμο Λαυρεωτικής για τον καθαρισμό από ξερά χόρτα, σκουπίδια και άλλα αντικείμενα από τους κάδους απορριμμάτων που βρίσκονται σε σημείο που εκδηλώθηκε πυρκαγιά.

Οι αρμόδιοι αξιωματικοί ερευνούν εάν η κατηγορούμενη εμπλέκεται σε άλλα τρία περιστατικά έναρξης πυρκαγιάς στην ευρύτερη περιοχή, τους τελευταίους δύο μήνες, με πιο πρόσφατο αυτό μία μέρα πριν την σύλληψή της.

Πηγή: cnn.gr