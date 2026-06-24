Λουτσέσκου: «Ευχαριστώ τον Σαββίδη, χάρη σε αυτόν έγιναν όλα στον ΠΑΟΚ»! (vid)

Ο Ρουμάνος τεχνικός στην πρώτη του μεγάλη εξομολόγηση μιλά με απεριόριστο σεβασμό για τον Ιβάν Σαββίδη αλλά και τα πρώτα έντονα συναισθήματα μετά το διαζύγιο με τον ΠΑΟΚ.

Στο πρώτο μέρος της αποκαλυπτικής συνέντευξης, ο Ραζβάν Λουτσέσκου μίλησε για τη σχέση λατρείας που έχει αναπτύξει με τον ΠΑΟΚ, τα συναισθήματά μου μετά το τέλος της συνεργασίας και τα όσα τον σημάδεψαν.

Αναλυτικά κάποια αποσπάσματα από τη συνέντευξή του στον Κυριάκο Κυριάκο και στο Foxinsider:

«Υπάρχει μια πολυπλοκότητα συναισθημάτων μέσα μου. Αλλά μάλλον το πιο δυνατό συναίσθημα που έχω είναι... λύπη και απογοήτευση. Λύπη εξαιτίας του αποχωρισμού. Γιατί όντας τόσα χρόνια στον ΠΑΟΚ, στον ΠΑΟΚ, είναι προφανές ότι έχουμε δημιουργήσει σημαντικούς δεσμούς. Μάλλον τους πιο βαθιούς δεσμούς που θα μπορούσε κανείς να δημιουργήσει στο ποδόσφαιρο, με συλλόγους, με οπαδούς, με το περιβάλλον, με τα πάντα. Έχω συνηθίσει πέντε χρόνια, γιατί μιλάω τώρα γι' αυτή την τελευταία περίοδο των πέντε χρόνων, μέρα με τη μέρα. Αλλά υπάρχει και η προηγούμενη, με άλλα δύο χρόνια.

Αν είναι η σωστή στιγμή, αν δεν είναι η σωστή στιγμή, αν τα πράγματα συμβαίνουν και συμβαίνουν. Για να κλείσεις την ιστορία, πρέπει να προχωρήσεις μπροστά. Και οι δύο πλευρές πρέπει να προχωρήσουν μπροστά. Μιλάω για λύπη και για απογοήτευση γιατί είναι ακριβώς αυτό. Γιατί λατρεύω να είμαι στον ΠΑΟΚ. Άρχισα, σε κάποια στιγμή, άρχισα να αγαπάω τρομερά τον ΠΑΟΚ. Θεωρούσα τον εαυτό μου μέρος αυτού.

Είμαι ευχαριστημένος για τους τίτλους που κερδίσαμε μαζί. Είμαι ευχαριστημένος για τα παιχνίδια στην Ευρώπη που παίξαμε όλοι μαζί. Είμαι ευχαριστημένος για όλες αυτές τις φανταστικές μάχες που δώσαμε μέσα στο γήπεδο. Είμαι ευχαριστημένος για ό,τι έκανα σε κάθε συνέντευξη Τύπου τα σχόλια, τις ιδέες, τις ιδέες που ακολουθούνταν από εξήγηση, που ακολουθούνταν από επιχειρήματα. Είμαι ευχαριστημένος για κάθε στιγμή που έζησα στον ΠΑΟΚ.

Είχαμε επίσης μια πολύ τρελή σεζόν, πολύ, πολύ τρελή σεζόν. Αλλά δεν θέλω να μπω εκεί. Ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που τα τελευταία 100 χρόνια, πάλι, πρέπει να το επαναλάβω και μάλλον κάποιος θα βαρεθεί. Έχει σ' αυτά τα 100 χρόνια... τίτλους, εννιά κύπελλα. Άρα δεν είναι μια ομάδα που έχει την κουλτούρα του νικητή. Είναι πολύ δύσκολο να χτίσεις αυτή την κουλτούρα του νικητή, ενώ το πώς δεν κέρδιζε είναι πολλές καταστάσεις ή πολλές ιστορίες. Μια τεράστια, σημαντική, σύνθετη πραγματικότητα υπέφερε κάτω από αδικία, κάτω από άδικες καταστάσεις.

Ξέρεις πολύ καλά, ξέρεις πολύ καλά τον πόλεμο ας πούμε, σε αθλητική διάσταση ανάμεσα στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα, που καταλήγει σε ταλαιπωρία στις περισσότερες περιπτώσεις. Ο κλεμμένος τίτλος. Είναι ο κλεμμένος τίτλος. Κι αυτή είναι μια από τις πιο σημαντικές αποδείξεις γι' αυτά που υπέφερε ο ΠΑΟΚ στο παρελθόν αντιμετωπίζοντας τις ομάδες της Αθήνας. Λοιπόν, αν δεν έχεις αυτή την κουλτούρα του νικητή, ο κόσμος δεν ξέρει πώς να κερδίζει, πώς να χειρίζεται, πώς να διαχειρίζεται καταστάσεις.



Όλα όσα έχουν συμβεί είναι χάρη στον Σαββίδη. Γιατί ο Σαββίδης είναι ο ιδιοκτήτης αυτού του συλλόγου, και χάρη στον ιδιοκτήτη αυτού του συλλόγου, όλοι εμείς ήρθαμε εδώ και δουλέψαμε εδώ. Και αυτό δεν θα αμφισβητηθεί. Δημιούργησε αυτό το σύγχρονο κομμάτι της ιστορίας του ΠΑΟΚ, στο οποίο αυτή η ομάδα έγινε δυνατή. Και ταυτόχρονα, είναι ο άνθρωπος που επένδυσε την προσπάθειά του για να δημιουργήσει έναν προπονητή όπως τον φανταζόταν από το μηδέν.

Θα προτιμούσα να κρατήσω μέσα μου τις όμορφες στιγμές. Πάλι, πρέπει να πω ευχαριστώ, να ευχαριστήσω τον κύριο Σαββίδη, να ευχαριστήσω τον κύριο Σαββίδη γι' αυτή την περίοδο, αυτή τη μεγάλη περίοδο των επτά χρόνων που περάσαμε μέσα από απίστευτα συναισθήματα».