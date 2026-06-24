Αποχαιρέτησε τον Βολιάκο ο ΠΑΟΚ: «Ευχαριστούμε για τις στιγμές που μας χάρισες» (pic)

Μετά από μία σεζόν στον ΠΑΟΚ ως δανεικός, ο Αλεσάντρο Βολιάκο επιστρέφει στην Ιταλία, με τον Δικέφαλο να τον ευχαριστεί για την προσφορά του.

14 συμμετοχές και δύο γκολ κατέγραψε στο σύντομο πέρασμά του από την Ελλάδα ο Ιταλός στόπερ, που αγωνίστηκε στον Δικέφαλο ως δανεικός από την Τζένοα.

Ο ΠΑΟΚ τον αποχαιρέτησε και τον ευχαρίστησε για την προσφορά του στην ομάδα, με τον δανεισμό του να ολοκληρώνεται και τον Βολιάκο να επιστρέφει στη Γένοβα.

Αναλυτικά το μήνυμα του ΠΑΟΚ για τον Ιταλό στόπερ:

«Ο δανεισμός του Αλεσάντρο Βολιάκο από τη Τζένοα ολοκληρώνεται...

Ευχαριστούμε Αλεσάντρο για την προσφορά, την προσπάθεια και τις στιγμές που μας χάρισες με τη φανέλα του ΠΑΟΚ.

Υγεία και επιτυχίες στον επόμενο σταθμό της καριέρας σου!»