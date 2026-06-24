Έζρα Μανιόν: «Σπουδαία πρόκληση ο Κολοσσός»

Πρόκληση χαρακτήρισε τη νέα σελίδα στην καριέρα του ως παίκτης του Κολοσσού Ρόδου ο Έζρα Μανιόν.

Ο 26χρονος Αμερικανός γκαρντ, σε δηλώσεις του στην ιστοσελίδα της ομάδας του «σμαραγδένιου νησιού» δεσμεύτηκε «να προσφέρω τον καλύτερό μου εαυτό και να ζήσουμε όλοι μαζί μια εξαιρετική σεζόν».

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Έζρα Μανιόν στην ιστοσελίδα του Κολοσσού Ρόδου:

-Πώς νιώθεις για τη νέα πρόκληση και τι σε έκανε να επιλέξεις την ομάδα μας;

«Νιώθω πολύ καλά για αυτή τη νέα πρόκληση, παίζοντας στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ξέρω ότι φέτος θα είναι πραγματικά απαιτητικό. Υπάρχουν πολλές καλές ομάδες και πολλές ομάδες που γίνονται ολοένα και καλύτερες. Είναι μια σπουδαία πρόκληση και ανυπομονώ γι’ αυτήν. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους που επέλεξα αυτή την ομάδα. Αφού μίλησα με τον προπονητή, είχαμε μια πολύ καλή συζήτηση, και βλέποντας κάποιους από τους παίκτες που συμφώνησαν, ένιωσα ότι όλα τα κομμάτια του παζλ μπήκαν στη θέση τους. Ναι, πιστεύω ότι όλα απλώς ταίριαξαν τέλεια».

-Ποιοι είναι οι προσωπικοί και ομαδικοί σου στόχοι για τη νέα σεζόν;

«Σε προσωπικό επίπεδο, κάποιοι από τους στόχους που έχω είναι απλώς να βελτιωθώ σε τομείς όπου ένιωσα ότι δεν τα πήγα τόσο καλά πέρσι ή ακόμη και την προηγούμενη χρονιά. Όσον αφορά την ομάδα, πιστεύω ότι στόχος μας είναι να είμαστε ανταγωνιστικοί στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αλλά και στο ελληνικό πρωτάθλημα, να επιστρέψουμε στα πλει οφς και αν είναι δυνατόν, να κάνουμε μια αξιόλογη πορεία σε αυτά».

-Τι θα ήθελες να πεις στους φιλάθλους της ομάδας;

«Προς τους φιλάθλους του Κολοσσού, θέλω απλώς να πω ότι είμαι πολύ ενθουσιασμένος που θα έρθω στο νησί, θα γνωρίσω όλους από κοντά και θα έχω την ευκαιρία να αγωνιστώ, να προσφέρω τον καλύτερό μου εαυτό και να ζήσουμε όλοι μαζί μια εξαιρετική σεζόν».