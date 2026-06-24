Κι επίσημα στον Ερυθρό Αστέρα ο Κρις Τζόουνς

Σημαντική ενίσχυση για την ομάδα του Ίμπον Ναβάρο, που απέκτησε τον Αμερικανό άσο για να αντικαταστήσει τον Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ, που αποχώρησε και θα μετακομίσει στον Ολυμπιακό.
Ο Κρις Τζόουνς στη σεζόν που ολοκληρώθηκε στην Euroleague μέτρησε 10 πόντους, 4,2 ασίστ και 2 ριμπάουντ μέσο όρο με τη Χάποελ Τελ Αβίβ, που για τον αντικαταστάτη του τσεκάρει τον Τόμας Ουόκαπ.
Искусни амерички плејмејкер Крис Џонс, прво је појачање КК Црвена звезда Меридианбет у летњем прелазном року!— KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) June 24, 2026
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