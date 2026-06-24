The Blair Witch Project: Τρεις δεκαετίες μετά επιστρέφει στις αίθουσες με remake το 2027 (vid)

Μια νέα εκδοχή της ταινίας «The Blair Witch Project» θα στοιχειώσει τους κινηματογράφους το επόμενο φθινόπωρο του 2027.

Η θρυλική ταινία τρόμου «The Blair Witch Project» ετοιμάζεται να επιστρέψει στους κινηματογράφους και στη μεγάλη οθόνη σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας παραγωγής Lionsgate.

Η εταιρεία παραγωγής έκανε την ανακοίνωση στα social media μέσα από ένα ατμοσφαιρικό, ασπρόμαυρο βίντεο. Η ταινία είναι προγραμματισμένη να κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες στις 24 Σεπτεμβρίου 2027.

Οι λεπτομέρειες της πλοκής δεν έχουν αποκαλυφθεί ακόμα, αλλά ο πρόεδρος της Lionsgate Motion Picture Group Άνταμ Φόγκελσον, είχε αναφέρει στο παρελθόν ότι η ταινία αποτελεί «μια καινούργια ματιά» που έχει ως στόχο να «συστήσει ξανά το κλασικό φιλμ τρόμου σε μια νέα γενιά θεατών».

Σύμφωνα με το Variety, ο Ντάιλαν Κλαρκ, που ξεκίνησε την καριέρα του στο YouTube, θα αναλάβει τη σκηνοθεσία βασιζόμενος σε σενάριο του Κρις Τόμας Ντέβλιν.

Στους εκτελεστικούς παραγωγούς του reboot περιλαμβάνονται οι δημιουργοί της ταινίας του 1999, Εδουάρδο Σάντσεζ, Ντάνιελ Μάιρικ και Γκρεγκ Χέιλ, καθώς και τα μέλη του καστ του αρχικού φιλμ, Τζόσουα Λέοναρντ και Μάικλ Σ. Γουίλιαμς. Μαζί τους θα είναι οι Μάικλ Κλίαρ, Τζάντσον Σκοτ και Στίβεν Σνάιντερ.

Την παραγωγή έχουν αναλάβει ο Τζέιμς Γουάν μέσω της Atomic Monster και ο Τζέισον Μπλαμ της Blumhouse, μαζί με τους Ρόι Λι, Άνταμ Χέντρικς και Γκρεγκ Γκίλρεθ.

Το «The Blair Witch Project» θεωρείται μία από τις πιο εμπορικά επιτυχημένες ανεξάρτητες ταινίες όλων των εποχών, κερδίζοντας σχεδόν 250 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office έναντι ενός απειροελάχιστου προϋπολογισμού.

Η ταινία χρησιμοποιεί την τεχνική του «found footage» για να καταγράψει την υποτιθέμενη αληθινή ιστορία τριών φοιτητών κινηματογράφου που εξαφανίζονται ενώ γυρίζουν ένα ντοκιμαντέρ σχετικά με έναν τοπικό μύθο, γνωστό ως η μάγισσα του Μπλερ. Ακολούθησαν ένα σίκουελ το 2000 με τίτλο «Book of Shadows: Blair Witch 2», το οποίο δεν είχε την ίδια επιτυχία, όπως επίσης και το ριμέικ «Blair Witch» το 2016, σε σκηνοθεσία του ‘Ανταμ Γουίνγκαρντ (Adam Wingard).

Πηγή: newsit.gr