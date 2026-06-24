Αστέρας AKTOR: Στην Ολλανδία το βασικό στάδιο της προετοιμασίας των Αρκάδων

Πετάει για Ολλανδία στις 18 Ιουλίου ο Αστέρας AKTOR, εκεί που θα λάβει μέρος το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του.

Όλο και πλησιάζει η έναρξη της προετοιμασίας του Αστέρα AKTOR, με τις προπονήσεις να ξεκινάνε στις 6 Ιουλίου στο «Θ. Κολοκοτρώνης». Ωστόσο, το βασικό στάδιο της προετοιμασίας των Αρκάδων θα γίνει στην Ολλανδία, εκεί που η ομάδα της Τρίπολης θα καταλύσει στο ξενοδοχείο Fletcher Wellness-Hotel Stadspark, στην ολλανδική πόλη Bergen op Zoom.

Η επίσημη ανακοίνωση του Αστέρα AKTOR:

Ο ASTERAS AKTOR θα πραγματοποιήσει την Δευτέρα 6 Ιουλίου την πρώτη προπόνηση ενόψει της αγωνιστικής περιόδου 2026-2027, την 20ή διαδοχική σεζόν της ομάδας μας στην Super League.

Το πρώτο στάδιο προετοιμασίας θα διεξαχθεί στις προπονητικές εγκαταστάσεις του "Θεόδωρος Κολοκοτρώνης".

Στις 18 Ιουλίου η ομάδα μας θα αναχωρήσει για την Ολλανδία, όπου έως τις 2 Αυγούστου θα διεξαχθεί το βασικό στάδιο προετοιμασίας. Το προπονητικό κέντρο στο οποίο θα πραγματοποιούνται οι προπονήσεις είναι το s.v. M.O.C. '17 και η αποστολή θα καταλύσει στο ξενοδοχείο Fletcher Wellness-Hotel Stadspark, στην ολλανδική πόλη Bergen op Zoom.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής στην Ολλανδία ο ASTERAS AKTOR θα πραγματοποιήσει τέσσερα φιλικά προετοιμασίας. Τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθούν οι αντίπαλοι, καθώς και οι ημέρες και οι έδρες διεξαγωγής των αγώνων.

