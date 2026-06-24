Η Ελλάδα στο 1ο UEFA Walking Football EURO CUP

Ιδιαίτερη τιμή για το ελληνικό ποδόσφαιρο αποτελεί η συμμετοχή της Ελληνικής αποστολής περιπατητικού ποδοσφαίρου (walking football) στην Νυόν, στο πλαίσιο του 1ου Walking Football EURO CUP της UEFA.

Ανάμεσα σε 55 εθνικές ομοσπονδίες, η υποψηφιότητα της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας επιλέχθηκε για να συμμετάσχει στο ιστορικό πρώτο Τουρνουά Περιπατητικού Ποδοσφαίρου, που διοργανώνεται στην έδρα της UEFA στην Νυόν. Μαζί με τις ομοσπονδίες της Κροατίας, της Τσεχίας, της Ιταλίας, της Πορτογαλίας, της Σκωτίας, της Γερμανίας και της Ισπανίας, η ΕΠΟ θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο πλαίσιο του προγράμματος «Football is Our Home», σε συνεργασία με την ομάδα του περιοδικού Σχεδία. Για την Ελλάδα πρόκειται για ιδιαίτερα σημαντική -και συμβολική- συμμετοχή, την οποία μοιράζεται με χώρες που έχουν πλούσια ποδοσφαιρική παράδοση.

"Football is Our Home": ποδόσφαιρο χωρίς ηλικιακούς φραγμούς

Το Περιπατητικό Ποδόσφαιρο, με τον απλό κανόνα ότι οι παίκτες δεν τρέχουν αλλά κινούνται περπατώντας, αποδεικνύει ότι η χαρά του παιχνιδιού, η συμμετοχή και η ομαδικότητα είναι ακατανίκητες από την ηλικία. Η πρωτοβουλία αυτή απευθύνεται σε άνδρες και γυναίκες άνω των 55 ετών, προωθώντας την ήπια σωματική δραστηριότητα, την κοινωνική ένταξη και την ευεξία μέσα από το ποδόσφαιρο.

Η ελληνική αποστολή αποτελείται από εννέα παίκτες και παίκτριες άνω των 60 ετών, οι οποίοι, μέσα σε λίγες μόνο εβδομάδες προπόνησης, δημιούργησαν μια ενωμένη και δυναμική ομάδα. Την αποστολή συγκροτούν οι κύριοι Θεοχάρης, Βασίλειος, Αντώνιος και οι κυρίες Ορθοδοξία, Έφη, Ευγενία, Καλλιόπη. Στο πλευρό τους ταξιδεύουν ως ενεργά μέλη της αποστολής ο βετεράνος διεθνής ποδοσφαιριστής Σάββας Κωφίδης και ο αγαπητός ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης.

Προπονητής είναι ο Περικλής Παπαπαναγής και υπεύθυνη αποστολής η Κάτριν Κρέτσμερ. Εκ μέρους της ΕΠΟ, την ομάδα συνοδεύει ο Ιωάννης Χαραλαμπάκης, Social & Environmental Sustainability Manager της Ομοσπονδίας.

Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία στηρίζει με υπερηφάνεια αυτή την ξεχωριστή αποστολή, η οποία μεταφέρει ένα ισχυρό μήνυμα συμπερίληψης και αισιοδοξίας: το ποδόσφαιρο ανήκει σε όλους και σε όλες, δεν γνωρίζει ηλικιακούς φραγμούς και έχει τη δύναμη να ενώνει ανθρώπους και να αλλάζει ζωές.