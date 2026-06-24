Παναθηναϊκός: Ανακοινώθηκε bazzar στο «T-Center»

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο «Telekom Center Athens» από τη Δευτέρα (29/6) μέχρι την Τετάρτη (1/7).
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Συμμετέχετε μαζί μας από Δευτέρα 29/06 έως Τετάρτη 01/07, μεταξύ 12 μ.μ. και 09.00 μ.μ. στην Θύρα 13 του Telekom Center Athens, για μια πραγματικά ξεχωριστή εκδήλωση!
Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα προϊόντων της ομάδας μας και αρπάξτε τα αγαπημένα σας είτε για να ανανεώσετε τη συλλογή σας με μοναδικά αντικείμενα είτε για να τα δωρίσετε σε έναν άλλο φίλο του Παναθηναϊκού!
Σας περιμένουμε όλους εκεί»!
𝐈𝐭’𝐬 𝐆𝐫𝐞𝐞𝐧 𝐁𝐚𝐳𝐚𝐚𝐫 𝐓𝐢𝐦𝐞!💚— Panathinaikos BC (@Paobcgr) June 24, 2026
Join us from Monday 29/06 to Wednesday 01/07, between 12 p.m. and 09.00 p.m. at Gate 13 of Telekom Center Athens, for a truly special event!
Discover a wide range of our team’s products and grab your favorites either to refresh your… pic.twitter.com/G1N8YtuoRx