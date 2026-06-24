Παναθηναϊκός: Ανακοινώθηκε bazzar στο «T-Center»

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός διοργανώνει bazaar για τους φίλους της ομάδας.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο «Telekom Center Athens» από τη Δευτέρα (29/6) μέχρι την Τετάρτη (1/7).

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Συμμετέχετε μαζί μας από Δευτέρα 29/06 έως Τετάρτη 01/07, μεταξύ 12 μ.μ. και 09.00 μ.μ. στην Θύρα 13 του Telekom Center Athens, για μια πραγματικά ξεχωριστή εκδήλωση!

Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα προϊόντων της ομάδας μας και αρπάξτε τα αγαπημένα σας είτε για να ανανεώσετε τη συλλογή σας με μοναδικά αντικείμενα είτε για να τα δωρίσετε σε έναν άλλο φίλο του Παναθηναϊκού!

Σας περιμένουμε όλους εκεί»!