Παναθηναϊκός: Ανάπτυξη με κάτω την μπάλα, αμυντική λειτουργία, γκολ Τσάπρα, πρώτη Πένια (vids)

Οι σωστές τοποθετήσεις στην άμυνα και η επιθετική ανάπτυξη με κάτω την μπάλα ήταν το ζητούμενο στην πρωινή προπόνηση. Γκολ Τσάπρα και πρώτη Πένια. Αποστολή στην Ολλανδία: Τάσος Νικολογιάννης

Κάτω από δύσκολες καιρικές συνθήκες έγινε η πρώτη σημερινή πρωϊνή προπόνηση του Παναθηναϊκού. Με θερμοκρασία πάνω από 30 βαθμούς οι παίκτες «έλιωσαν» και από την ζέστη και από την προπόνηση.

Ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας και ο Ινάκι Πένια ήταν τα δύο νέα πρόσωπα. Ο Ελληνας μπακ πήρε μέρος σε όλη σχεδόν την προπόνηση (με εξαίρεση το δίτερμα στο τέλος) και μάλιστα σε μία άσκηση πέτυχε ένα γκολ.

Ο Πένια έκανε ένα μέρος της προπόνησης και τις επόμενες ημέρες θα μπει πιο εντατικά.

Ο Νίστρουπ χώρισε την προπόνηση σε δύο μέρη. Μετά το ζέσταμα χωρίστηκε η ομάδα σε δύο γκρουπ. Το ένα γκρουπ δούλεψε στην κυκλοφορίας της μπάλας με τον βοηθό του Δανού τεχνικού και το άλλο γκρουπ το ανέλαβε ο Νίστρουπ με έμφαση στην αμυντική λειτουργία.

Επίθεση έξι εναντίον τεσσάρων με στόχο οι αμυντικοί να μαρκάρουν επιθετικά και να παίρνουν και σωστές θέσεις. Μάλιστα ο Νίστρουπ διέκοπτε την προπόνηση και εξηγούσε στους κεντρικούς αμυντικούς, όπως στον Τουμπά, που ακριβώς πρέπει να είναι όταν η ομάδα του δέχεται επίθεση από δεξιά. Στόχος ήταν η τετράδα να είναι compact και να δυσκολεύουν στους έξι αντιπάλους που έκαναν επίθεση να σκοράρουν. Με ένταση στα μαρκαρίσματα, που ήταν το κύριο χαρακτηριστικό. Σε αυτή την άσκηση ο Τσάπρας σαν επιτιθέμενος σκόραρε με πλασέ.

ΖΑΡΟΥΡΙ ΔΕΞΙΑ, ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΓΚΟΛ, ΤΟΥΜΠΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Στη συνέχεια ακολούθησε άσκηση με έμφαση στην ανάπτυξη με κάτω την μπάλα, είτε από τον άξονα, είτε από τα άκρα. Ο Νίστρουπ ζήταγε από τους Γιάγκουσιτς, Ταμπόρδα να παίζουν κάθετα στον χώρο. Στην άσκηση αυτή έπαιξε δεξι εξτρέμ ο Ζαρουρί και αριστερά ο Αντίνο με τον Τετέι σέντερ -φορ. Από την άλλη πλευρά στην άμυνα πέρα από τον Κυριακόπουλο έπαιξε αριστερό μπακ ο Τουμπά.

Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με δίτερμα στο μισό γήπεδο με τον Παντελίδη να σκοράρει δύο φορές από θέση φορ.

Η «ΚΟΝΤΡΑ» ΚΑΜΑΡΑ, ΜΠΙΝΙΑΡΗ

Ο νεαρός Μπνιάρης άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις στην πρωινή προπόνηση με την δύναμη και τις τοποθετήσεις του. Δύο φορές ήρθε σε κόντρα με τον Καμαρά, και την μία με την δύναμή του πήρε την μονομαχία, την άλλη όμως ο Καμαρά έβαλε το σώμα του και πήρε την μπάλα.

Ο Καμαρά ξεχωρίζει στην μεσαία γραμμή και με την τεχνική του και με την σωματοδομή του, αλλά ο μικρός σε ηλικία 17 ετών δείχνει πολύ καλά στοιχεία.

*Το απόγευμα θα έχει και δεύτερη προπόνηση.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Την πρώτη τους προπόνηση ως ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού πραγματοποίησαν το πρωί της Τετάρτης στο Άπελντοορν οι Τριαντάφυλλος Τσάπρας και Ινιάκι Πένια.

Ο πρώτος συμμετείχε στο μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος, ενώ ο δεύτερος προπονήθηκε κανονικά μαζί με τους υπόλοιπους τερματοφύλακες.

Οι Πράσινοι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις τακτικής σε άμυνα και επίθεση και ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.

Η επόμενη προπόνηση είναι προγραμματισμένη για το απόγευμα της Τετάρτης».