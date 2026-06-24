Athens Kallithea: Ανακοίνωσε επιστροφή Μαρκόφσκι

Επίσημη η επιστροφή του Μάρκο Μαρκόφσκι στην Athens Kallithea, μετά την αποχώρησή του από τον Παναιτωλικό, αυτή τη φορά σε ρόλο Team Manager και τεχνικού διευθυντή.

Μετά το 2008 ως ποδοσφαιριστής, ο Μάρκο Μαρκόφσκι επιστρέφει στην Athens Kallithea, ύστερα από την τριετία ως Team Manager του Παναιτωλικού.

Τώρα όμως επιστρέφει στην ομάδα της Αττικής ως τεχνικός διευθυντής και Team Manager, με σκοπό να παίξει κομβικό ρόλο στην προσπάθεια για άνοδο στη Stoiximan Super League.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Athens Kallithea:

«Η Athens Kallithea FC ανακοινώνει ότι ο Marko Markovski αναλαμβάνει καθήκοντα τεχνικού διευθυντή και team manager.Ο Markovski, 40 ετών, εργάστηκε τις τελευταίες τρεις σεζόν ως team manager στον Παναιτωλικό στη Super League, αφού αποσύρθηκε από την ενεργό δράση το 2023.

Γεννημένος στο Βελιγράδι, ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του διαδρομή στις Zemun και Partizan, πριν μετακομίσει στην Ελλάδα για λογαριασμό της Καλλιθέας σε ηλικία 22 ετών τον Ιανουάριο 2008. Στα επόμενα 16 χρόνια παρουσίας του στα ελληνικά γήπεδα, ο Markovski κατέγραψε συνολικά 177 συμμετοχές και 38 γκολ στη Super League, καθώς και 175 συμμετοχές και 68 γκολ στη Super League 2, αγωνιζόμενος με τις φανέλες της Καλλιθέας, της Δόξας Δράμας, της Ξάνθης, της Κέρκυρας, του Παναιτωλικού, του Λεβαδειακού, του Απόλλωνα Σμύρνης και της Καλαμάτας. Την περίοδο 2013-2014 αγωνίστηκε εκτός Ελλάδας, κατακτώντας το πρωτάθλημα Μολδαβίας με τη Sheriff.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του στον Παναιτωλικό, ο Markovski απέκτησε δίπλωμα UEFA B.

Από την 1η Ιουλίου 2026, ο Markovski αναλαμβάνει στην Athens Kallithea FC τον ρόλο του τεχνικού διευθυντή, τον οποίο κατείχε μέχρι τον Ιούνιο 2025 ο Michaël Pereira, καθώς και τον ρόλο του team manager, τον οποίο κατείχε μέχρι τον Ιούνιο 2026 ο Γεώργιος Αλεξόπουλος.

Καλωσήρθες, Marko».