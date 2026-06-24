Ουραγοί Βοσνία και Κατάρ, από την πρώτη νίκη σε Μουντιάλ ο Καναδάς

Η τελευταία αγωνιστική του 2ου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου κλείνει με τα παιχνίδια ανάμεσα στις δύο ουραγούς, Βοσνία/Ερζεγοβίνη και Κατάρ, που σε καμία δεν κάνει η ισοπαλία ως αποτέλεσμα, και τις δύο πρωτοπόρους, Ελβετία και Καναδά.

Το Κατάρ πήρε μια νίκη 2-0 και μια ισοπαλία 1-1 στα δύο έως τώρα παιχνίδια του με την Βοσνία/Ερζεγοβίνη, το 2010.

Η Βοσνία/Ερζεγοβίνη κρατούσε το 0-0 με την Ελβετία μέχρι το 74’, σημείο που δέχτηκε το πρώτο γκολ. Δέκα λεπτά αργότερα ήρθε το δεύτερο και στο 90’ έγινε το 3-0. Στο 91’ ο Μάχμιτς της Λίμπερετς πέρασε στον αγωνιστικό χώρο και αμέσως σκόραρε, αλλά στο 97’ με πέναλτι η Ελβετία έκανε το 4-1. Πλέον η ομάδα του Σεργκέι Μπάρμπαρεζ χρειάζεται τη νίκη, μιας και οι δύο βαθμοί που θα έχει συγκεντρώσει σε περίπτωση ισοπαλίας δεν αναμένεται να την κατατάξουν στις 8 καλύτερες τρίτες, δεδομένου και του -3 στη διαφορά τερμάτων. Τιμωρημένος είναι ο βασικός αμυντικός της Σασουόλο, Μουχαρέμοβιτς. Τα ίδια ισχύουν και για το Κατάρ. Χρειάζεται μόνο νίκη, μιας και σε περίπτωση ισοπαλίας θα μείνει στην 4η θέση, καθότι το 6-0 από τον Καναδά το κάνει να υστερεί από τη Βοσνία στη διαφορά τερμάτων. Ο μοναδικός παίκτης που αγωνίζεται εκτός Κατάρ, ο αμυντικός της Κουλτουράλ Λεονέσα, Αλ Αμίν, και ο μπακ της Αλ Γουάκρα Μαντίμπο είναι τιμωρημένοι. Το Κατάρ σκόραρε στους δύο αγώνες του με την αποψινή του αντίπαλο, η οποία όμως δείχνει να πατάει καλύτερα σε αυτήν τη διοργάνωση.

Ο 20χρονος μέσος τη Φράιμπουργκ Μανζαμπί και ο 27χρονος χαφ της Σεβίλλης Βάργκας πέρασαν στο 71’ του αγώνα με τη Βοσνία/Ερζεγοβίνη, με το ματς στο 0-0. Ως τη λήξη κατάφεραν οι δυο τους να έχουν απολογισμό δύο γκολ και μία ασίστ. Με 4 βαθμούς σε δύο παιχνίδια, η Ελβετία έχει αρκετές πιθανότητες πρόκρισης, ακόμα και αν στραβώσει το αποψινό ματς. Στη μοναδική μονομαχία της με τον Καναδά, το 2002, ηττήθηκε 3-1 σε φιλικό. Η πρώτη νίκη του Καναδά μετά από 7 παιχνίδια σε Παγκόσμιο Κύπελλο, όπου μετρούσε 6 ήττες και 1 ισοπαλία, ήρθε με επιβλητικό σκορ, 6-0 επί του Κατάρ. Όπως και στο 1-1 με τη Βοσνία, έτσι και απέναντι στην ομάδα από τη Μέση Ανατολή ο Καναδάς ήταν δημιουργικός και ορεξάτος, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη νίκη σε έκταση σε αυτό του τουρνουά, μαζί με το 7-1 της Γερμανίας επί του Κουρασάο. Τέλος το Μουντιάλ για τον μέσο της Σασουόλο Κονέ μετά από το κάταγμα κνήμης-περόνης που υπέστη πριν από 5 μέρες.

Πιο φρέσκια ομάδα δείχνει ο Καναδάς, ο οποίος συμπλήρωσε 10 ματς αήττητος (4 νίκες). Σε ικανοποιητική απόδοση το διπλό στο «στοίχημα χωρίς ισοπαλία».

148. ΒΟΣΝΙΑ/ΕΡΖ. - ΚΑΤΑΡ 1&G 2,77

149. ΕΛΒΕΤΙΑ - ΚΑΝΑΔΑΣ 2 DNB 2,25