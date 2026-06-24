Στον Παναθηναϊκό η Τίμερμαν

Η Ελιν Τίμερμαν ανακοινώθηκε από την ομάδα βόλεϊ γυναικών του Παναθηναϊκού.

Η ανακοίνωση του Πρασίνων: «Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με την Ελίν Τίμερμαν για την ομάδα βόλεϊ γυναικών του συλλόγου.



Η 27χρονη κεντρική μπλοκέρ είναι διεθνής με την Εθνική ομάδα της Ολλανδίας, με την οποία έχει κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του 2023. Η ύψους 1.93μ. παίκτρια κατέκτησε τη σεζόν 2025-2026 το CEV Cup με τη φανέλα της Γαλατάσαραϊ. Η Τίμερμαν μετράει ακόμη τρία πρωταθλήματα, δύο Κύπελλα και δύο Σούπερ Καπ Γερμανίας», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση των πράσινων.



Η ίδια στις πρώτες της δηλώσεις ανέφερε ότι ελπίζει να μπορέσει να κατακτήσει η ομάδα και φέτος το πρωτάθλημα θέτοντας και ακομη πιο υψηλούς στόχους.



«Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένη που θα είμαι μέλος του Παναθηναϊκού. Ελπίζω να μπορέσουμε να κάνουμε όμορφα πράγματα και φέτος. Ξέρω ότι η ομάδα κατέκτησε το πρωτάθλημα και ελπίζω να τα καταφέρουμε και φέτος. Ανυπομονώ να τους γνωρίσω όλους. Έχω ακούσει πολλά όμορφα πράγματα και είναι ενθουσιασμένη που θα παίξω για αυτόν τον Σύλλογο και τους φιλάθλους του», κατέληξε.