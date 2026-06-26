Οριστικό: Παίκτης του Παναθηναϊκού για 1+1 χρόνια ο Ντε Φράι!

Ο Παναθηναϊκός έφτασε σε οριστική συμφωνία με τον Στέφαν Ντε Φράι, που την Δευτέρα θα υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας για 1+1 χρόνια.

Ο Παναθηναϊκός είχε ξεχωρίσει ως βασικό στόχο για το κέντρο της άμυνας τον πολύπειρο Ολλανδό, Στέφαν Ντε Φράι, ο οποίος αποχωρεί ως ελεύθερος και αναζητούσε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Επιδεικνύοντας την απαραίτητη υπομονή, το «Τριφύλλι» κατάφερε να ολοκληρώσει την συμφωνία με τον έμπειρο άσο, ο οποίος θα υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 1+1 ετών, με τις υπογραφές να «πέφτουν» την προσεχή Δευτέρα.

Ο Ντε Φρέι άλλωστε δεν θα έρθει πρώτα στην Ελλάδα, αλλά θα ενταχθεί απευθείας στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας, που διεξάγεται στην πατρίδα του.

Το Who is Who

Ο 34χρονος Ολλανδός ξεκίνησε την καριέρα του από τις Ακαδημίες της Σπίριτ και το 2002 εντάχθηκε στα τμήματα υποδομών της Φέγενορντ. Έπαιξε στην ομάδα Νέων και την Κ19 και το 2009 προωθήθηκε στην πρώτη ομάδα, όπου έμεινε για μια 5ετία. Σε αυτή κατέγραψε 154 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με απολογισμό 6 γκολ και 4 ασίστ.

Το καλοκαίρι του 2014 μεταγράφηκε για 7 εκατ. ευρώ στην Λάτσιο και έπαιξε εκεί για άλλα 4 χρόνια, έχοντας στο ενεργητικό του 118 συμμετοχές, 10 γκολ και 5 ασίστ. Το 2018 έφυγε ως ελεύθερος και πήγε στην Ίντερ, από την οποία θα αποτελέσει παρελθόν μετά από 296 συμμετοχές, με 13 γκολ και 8 ασίστ.

Σε διεθνές επίπεδο μετράει 79 συμμετοχές και 4 γκολ με την Εθνική Ολλανδίας, ενώ έχει περάσει και από όλα τα μικρότερα ηλικιακά κλιμάκια (Κ16, Κ17, Κ19, Κ20 και Κ21).