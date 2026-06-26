Συνεχίζει ο Απόλλων Πατρών κατά της ΕΟΚ: «Για ποιον λόγο άραγε δεν υπήρξε απάντηση»;

Ο Απόλλων Πατρών με νέα ανακοίνωση έριξε τα βέλη του στην ΕΟΚ και στον Βαγγέλη Λιόλιο για το θέμα της wild card.

Υπενθυμίζουμε πως η πατρινή ομάδα στη διάρκεια της Πέμπτης (25/6) εξέδωσε νέα ανακοίνωση σχετικά με τη διαφάνεια και την καθαρότητα των διαδικασιών για την έκδοση της wild card, που τελικά πήγε στα χέρια της Αναγέννησης Αρκαλοχωρίου.

Μίας διαδικασίας που είχε την εμπλοκή του Περιφερειάρχη Κρήτης, Σταύρου Αρναουτάκη, με τον Λευτέρη Αυγενάκη στη συνέχεια να ευχαριστεί τον Βαγγέλη Λιόλιο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Για όσους δεν κατάφεραν εξετάζοντας τα κριτήρια να τα εφαρμόσουν και να αντιληφθούν πώς έφτασε η Επιτροπή Αδειοδότησης στην απόφασή της, σας ενημερώνουμε ότι ζητήθηκαν με επιστολή στις 29 Μαΐου 2026, διευκρινίσεις επί της εφαρμογής και μοριοδότησης των κριτηρίων και της διαδικασίας χορήγησης ειδικής αδειοδότησης.

Στις 12 Ιουνίου 2026 εστάλη υπενθύμιση προς απάντηση, ωστόσο ουδεμία δόθηκε.

Για ποιον λόγο άραγε δεν υπήρξε απάντηση, όταν οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται με διαφάνεια, αξιοκρατικά κριτήρια και με απόλυτη αμεροληψία»;