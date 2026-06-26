O Γιόβιτς των 21 γκολ... χωρίς προετοιμασία έχει ήδη προαναγγείλει περισσότερα

Πόσο καλύτερος μπορεί να είναι ο Λούκα Γιόβιτς από πέρυσι και πόσο μπορεί να επηρεάσει την ΑΕΚ μια πιθανή άνοδος στην απόδοση του;

Ο διεθνής Σέρβος επιθετικός της ΑΕΚ έχει δώσει ο ίδιος της απαντήσεις με τη συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στη Mozzart.

«Πρέπει να σας θυμίσω ότι δεν πήρα μέρος στην προετοιμασία, στη συνέχεια είχα τραυματισμούς και τους τελευταίους τρεις μήνες της σεζόν δεν μπορούσα να προπονηθώ ή να αγωνιστώ χωρίς φάρμακα και ενέσεις.

Πάντα προσπαθώ να βλέπω ρεαλιστικά τι συνέβη. Και από αυτή την οπτική, είμαι πεπεισμένος ότι θα μπορούσα να είχα κάνει περισσότερα», ήταν τα λόγια του.

Λόγια που δείχνουν έναν ποδοσφαιριστή που δεν επαναπαύεται στις δάφνες του. Δεν ικανοποιείται με τα κεκτημένα αλλά πάντοτε κοιτά τις νέες προκλήσεις που υπάρχουν μπροστά.

Η αλήθεια είναι πως η περσινή σεζόν των 21 γκολ ήταν η 2η πιο παραγωγική της καριέρας του από άποψη σκοραρίσματος. Η 1η, ήταν αυτή των 27 τερμάτων με την Άιντραχτ που του έφερε και τη μυθική μεταγραφή των 63 εκατ. € στην Ρεάλ Μαδρίτης το καλοκαίρι του '19.

Πόσο καλύτερος μπορεί να είναι λοιπόν ο Λούκα Γιόβιτς από πέρυσι και πόσο μπορεί να επηρεάσει την ΑΕΚ μια πιθανή άνοδος στην απόδοση του;

Ο ίδιος ξεκάθαρα πιστεύει ότι μπορεί να φτάσει σε υψηλότερα επίπεδα απόδοσης. Μην ξεχνάμε, το είπε και ο ίδιος, πως πέρυσι εντάχθηκε στην ΑΕΚ στις 5 Αυγούστου επομένως δεν ακολούθησε το βασικό στάδιο της προετοιμασίας και έπεσε αμέσως στα βαθιά, αν και δεν βρισκόταν ακόμα στο 100%, μπαίνοντας ως αλλαγή και σκοράροντας μάλιστα στο ντεμπούτο του στη ρεβάνς με τον Άρη Λεμεσού διαμορφώνοντας το τελικό 3-1 με πλασέ υψηλής κλάσης.

Ακολούθησε μια μαραθώνια σεζόν για τον ίδιο και την ΑΕΚ. Ο Γιόβιτς τερμάτισε την περσινή περίοδο παίζοντας 43 παιχνίδια, 3.127' λεπτά. Χωρίς προετοιμασία, χωρίς ανάσα. Πολλές φορές χωρίς δικαίωμα να... βγει καθώς σε κρίσιμα διαστήματα μέσα στη χρόνια είχε μείνει μόνος στην επίθεση μέχρι να έρθει ο Βάργκα τον Γενάρη και να φτάσει ο Ζίνι σε καλά επίπεδα ετοιμότητας. Τα όσα πέτυχε, σε μια σεζόν ειδικών συνθηκών ερχόμενος θυμίζουμε ως ελεύθερος από την Μίλαν από μια περσινή σεζόν που κατέγραψε μόλις... 693' λεπτά λόγω προβλημάτων, είναι εκπληκτικά.

Δεν είναι μόνον τα 21 τέρματα που πέτυχε σε όλες τις διοργανώσεις που τον ανέδειξαν πρώτο σκόρερ της ΑΕΚ, είναι η ταυτότητα που έβαλε στην επίθεση της ομάδας με την παρουσία του, το μέταλλο του νικητή που έφερε, η μεγάλη προσωπικότητα του. Αυτή η πολυδιάστατη παρουσία/προσφορά του μετάλλαξε την κιτρινόμαυρη γραμμή κρούσης και της έδωσε το εύκολο γκολ και τις κατάλληλες επαφές στο δημιουργικό κομμάτι διότι εκτός από εκτελεστής ήταν και πολύ καλός δημιουργός. Η ενέργεια του στο ντέρμπι των πλέι οφ με τον Παναθηναϊκό στη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου βλέπει τον Ζοάο Μάριο σερβίροντας του το γκολ-τίτλου, ήταν μια πραγματική ιδιοφυΐα. Μια ενέργεια, που την έκανε παίζοντας στο... 50% και με ενέσεις.

Ο Λούκα Γιόβιτς που ήδη ακολουθεί το ατομικό του πρόγραμμα - όπως και όλοι οι συμπαίκτες του για να διατηρηθούν σε καλά επίπεδα φυσικής κατάστασης - φέτος θα πιάσει δουλειά υπό τις οδηγίες του Μάρκο Νίκολιτς όχι στις 5 Αυγούστου αλλά... έναν μήνα πριν. Θα ακολουθήσει κανονικά το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της ΑΕΚ στην Ολλανδία και θα έχει όλον τον χρόνο μπροστά του για να πετύχει τον στόχο του. Να εμφανιστεί ακόμα καλύτερος από πέρυσι έχοντας επιπλέον μάθει απόλυτα το παιχνίδι των συμπαικτών του με ότι συνεπάγεται αυτό, για την μεγαλύτερη ευκολία που θα τον βρίσκει η ομάδα και τη χημεία που θα έχει μαζί τους.

Προφανώς, ωφελημένη από όλη αυτή τη διαδικασία και μια πιθανή άνοδο στην απόδοση του Γιόβιτς θα είναι και η ΑΕΚ η οποία έχει την τύχη να διαθέτει στην καλύτερη ηλικία, τον καλύτερο και πιο ολοκληρωμένο σέντερ-φορ του πρωταθλήματος. Εναν ποδοσφαιριστή, που αν κάνει πράξη αυτό που έχει βάλει ως στόχο και μπορέσει και ξεπεράσει τα περσινά υψηλά του στάνταρ θα επηρεάσει συνολικά και όλη τη δυναμική της ομάδας.