Και τυπικά τέλος από την Τενερίφη ο Πάτι Μιλς

Ο Αυστραλός άσος ολοκλήρωσε τη θητεία του στην Τενερίφη και θα αναζητήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, αφού έμεινε ελεύθερος από την ισπανική ομάδα.
Ο Πάτι Μιλς τη σεζόν που ολοκληρώθηκε με την Τενερίφη μέτρησε 18,6 πόντους και 1,6 ασίστ μέσο όρο, με τον Αυστραλό άσο να έχει ήδη αποχαιρετίσει την ομάδα.
OFICIAL | @Patty_Mills no continuará en La Laguna Tenerife ➡️ https://t.co/KiQZfUR3jk— La Laguna Tenerife (@CB1939Canarias) June 26, 2026
🙏 ¡Patty, gracias por tanto! En unos pocos meses te ganaste el corazón de la afición aurinegra con tu talento y calidad humana
🙏 Thanks for everything, Patty. It has been an honour to enjoy… pic.twitter.com/hKmgIscrQQ