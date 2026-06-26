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Και τυπικά τέλος από την Τενερίφη ο Πάτι Μιλς

Μπάσκετ
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Και τυπικά παρελθόν από την Τενερίφη αποτελεί ο Πάτι Μιλς, όπως ανακοίνωσε η ισπανική ομάδα.

Ο Αυστραλός άσος ολοκλήρωσε τη θητεία του στην Τενερίφη και θα αναζητήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, αφού έμεινε ελεύθερος από την ισπανική ομάδα.

Ο Πάτι Μιλς τη σεζόν που ολοκληρώθηκε με την Τενερίφη μέτρησε 18,6 πόντους και 1,6 ασίστ μέσο όρο, με τον Αυστραλό άσο να έχει ήδη αποχαιρετίσει την ομάδα.

Και τυπικά τέλος από την Τενερίφη ο Πάτι Μιλς