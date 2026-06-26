Βίντεο του Ολυμπιακού για τον Μπαρτζώκα: «Οι νικητές δεν σταματούν ποτέ να πιστεύουν»

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός δημοσίευσε βίντεο για την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Ο Έλληνας τεχνικός θα συνεχίσει στους «ερυθρόλευκους» μέχρι το καλοκαίρι του 2029, με την ομάδα του Πειραιά να αναρτά βίντεο με στιγμές από τη θητεία του Μπαρτζώκα στον Ολυμπιακό.

«Μεγάλα ταξίδια δεν χτίζονται πάνω σε εύκολες στιγμές, αλλά στην επιμονή, τη συνέπεια και την ακλόνητη πίστη σε μια φιλοσοφία. Ο προπονητής Γιώργος Μπαρτζώκας θα παραμείνει στο τιμόνι του Ολυμπιακού για τρία ακόμα χρόνια. Γιατί οι αρχές δεν αλλάζουν ποτέ. Και οι νικητές δεν σταματούν ποτέ να πιστεύουν«, αναφέρει το βίντεο.