Ράλι Ακρόπολις (1η ημέρα): Παραμένει επικεφαλής ο Νεβίλ, εγκατέλειψαν Άρμστρονγκ και Σόλμπεργκ

Ο Τιερί Νεβίλ με Hyundai συνεχίζει να προηγείται στη γενική κατάταξη του Ράλι Ακρόπολις μετά την ολοκλήρωση της πρώτης ημέρας.

Ο Βέλγος κάτοχος του τίτλου των οδηγών του 2024, ο οποίος σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο στη δεύτερη απογευματινή ειδική («Στείρι 2»), αξιοποίησε στο έπακρο το γεγονός ότι ήταν έβδομος στη σημερινή σειρά εκκίνησης στο δρόμο κι έχει προβάδισμα 9.7 δευτερολέπτων έναντι του εννέα φορές παγκόσμιου πρωταθλητή, Σεμπαστιάν Οζιέ. Από την πλευρά του, ο Αντριάν Φουρμό, ο οποίος εκκινούσε έκτος, «έγραψε» την καλύτερη επίδοση στην τελευταία σημερινή ειδική («Θήβα») και παραμένει στην τρίτη θέση της γενικής, την οποία «κληρονόμησε» μετά τα προβλήματα που αντιμετώπισε ο Τζον Άρμστρονγκ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο οδηγός από τη Βόρεια Ιρλανδία πανηγύρισε στο Ράλι Ακρόπολις την παρθενική «πρωτιά» της καριέρας του σε ειδική στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι (WRC). Ο Άρμστρονγκ ήταν ο ταχύτερος στην πρώτη απογευματινή ειδική της ημέρας («Ελικώνας»), ωστόσο στο δεύτερο πέρασμα της ειδικής «Στείρι» έχασε τέσσερα λεπτά και 1.1 δευτερόλεπτα, λόγω κλαταρίσματος εμπρός δεξιά και, παράλληλα, απώλειας ισχύος από πρόβλημα στο τούρμπο του Ford του, με αποτέλεσμα να... κατρακυλήσει εκτός της πρώτης δεκάδας στη γενική και στη συνέχεια να εγκαταλείψει.

Επίσης, ο Σάμι Παγιάρι έχασε ένα λεπτό και 50.5 δευτερόλεπτα στον «Ελικώνα», καθώς υποχρεώθηκε να σταματήσει για να αλλάξει ένα κλαταρισμένο ελαστικό. Από την πλευρά του, ο Ιορδάνης Σερδερίδης «έχασε» την υδραυλική υποβοήθηση στο Ford Puma Rally 1, πέντε χιλιόμετρα πριν το τέλος της ειδικής, και εγκατέλειψε, ενώ θα επανεκκινήσει αύριο υπό καθεστώς superally. Στο μεταξύ, ο Όλιβερ Σόλμπεργκ είχε έξοδο στα 6,5 χιλιόμετρα της ειδικής «Θήβα» και «κόλλησε» στην άκρη του δρόμου, με αποτέλεσμα να τελειώσει πρόωρα η σημερινή προσπάθειά του.

Ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας των οδηγών, Έλφιν Έβανς, ο οποίος είχε την... ατυχία να εκκινεί πρώτος στις σημερινές ειδικές του Ράλι Ακρόπολις, «καθαρίζοντας» το δρόμο για τους επόμενους, περιορίστηκε στην έβδομη θέση της γενικής.

Κορυφαίος, από ελληνικής πλευράς, στο «Ράλι των Θεών» είναι ο Γιάννης Πλάγος με Skoda Fabia RS, ο οποίος βρίσκεται στην 30ή θέση της γενικής, 14 λεπτά και 3.7 δευτερόλεπτα πίσω από τον Νεβίλ.

Το αυριανό σκέλος του «Ράλι των Θεών» περιλαμβάνει έξι ειδικές διαδρομές (Γυμνό 1 & 2, Κολλίνες, Μαίναλο 1 & 2 και Κεφαλάρι) που έχουν συνολικό μήκος 108,23 αγωνιστικά χιλιόμετρα.

Η πρώτη δεκάδα του Ράλι Ακρόπολις μετά την ολοκλήρωση της 1ης ημέρας έχει ως εξής:

1. Τιερί Νεβίλ (Βέλγιο/Hyundai) 1 ώρα 26:48.2 2. Σεμπαστιάν Οζιέ (Γαλλία/Toyota) + 9.7 3. Αντριάν Φουρμό (Γαλλία/Hyundai) + 42.4 4. Τζόσουα ΜακΕρλίν (Ιρλανδία/Ford) + 1:10.1 5. Μάρτινς Σεσκς (Λετονία/Ford) + 1:16.9 6. Τακαμότο Κατσούτα (Ιαπωνία/Toyota) + 1:33.2 7. Έλφιν Έβανς (Μ. Βρετανία/Toyota) + 2:08.4 8. Ντάνι Σόρντο (Ισπανία/Hyundai) + 2:49.5 9. Αντρέας Μίκελσεν (Νορβηγία/Skoda) + 3:10.6 --Κατηγορία WRC2-- 10. Σάμι Παγιάρι (Φινλανδία/Toyota) + 3:13.1