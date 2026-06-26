Τι πάει να κάνει ο Παναθηναϊκός: Αγώνας μπάσκετ στο ανοιχτό ΟΑΚΑ!

Όπως αποκαλύφθηκε στην “Magic Euroleague” η ΚΑΕ Παναθηναϊκός σκέφτεται να διοργανώσει τον τελικό του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» στο ποδοσφαιρικό γήπεδο του ΟΑΚΑ!

Το ότι το brand «Παναθηναϊκός» στο μπάσκετ έχει μεγαλώσει πολύ τα τελευταία χρόνια είναι κάτι που το παραδέχονται οι πάντες. Το… αυταπόδεικτο του πράγματος τεκμαίρεται και από αυτό που ενδέχεται να συμβεί τον προσεχή Σεπτέμβρη στο ΟΑΚΑ.

Όχι στο T-Center, ωστόσο, αλλά στο ανοιχτό.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αποκάλυψε η “Magic Euroleague”, πρόθεση της ΚΑΕ είναι ο τελικός του φετινού «Παύλος Γιαννακόπουλος» να διεξαχθεί στο ποδοσφαιρικό γήπεδο, προσελκύοντας… τρελό αριθμό θεατών (υπολογίζονται 70.000 με 75.000), σε μία εντυπωσιακή εικόνα που θα ταξιδεύσει σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Το πλάνο έχει ως εξής: οι δύο ημιτελικοί θα γίνουν κανονικά στις 19/9 στο κλειστό και ο μεγάλος τελικός, στις 20/9, στο ανοιχτό. Αξίζει να σημειωθεί πως κάτι ακόμη που «βοηθάει» στο να υλοποιηθεί αυτό το- σαφέστατα μεγαλόπνοο- σχέδιο, είναι πως το Σάββατο 26/9 έχει προγραμματιστεί η συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ. Στις 27/9 η ΠΑΕ Παναθηναϊκός θα προβεί σε διαδικασίες συντήρησης του χλοοτάπητα, πράγμα που σημαίνει πως δεν υπάρχει πρακτικό ζήτημα σε περίπτωση που- λόγω τοποθέτησης του παρκέ και των μπασκετών- «κακοποιηθεί» το χορτάρι. Μετά, άλλωστε, θα υπάρξει διακοπή στα εγχώρια πρωταθλήματα για τις εθνικές ομάδες, επομένως υπάρχει αρκετός διαθέσιμος χρόνος.

Πρέπει να τονίσουμε πως για το Σαββατοκύριακο 19-20/9 ο Παναθηναϊκός θα ζητήσει, μέσω κλειδάριθμου, να παίζει εκτός έδρας για το πρωτάθλημα της Superleague, προκειμένου να μείνει ελεύθερο το ΟΑΚΑ.

Το θέμα, φυσικά, δεν έχει κλείσει, όμως είναι εμφανές πως υπάρχει πρόσφορο έδαφος προκειμένου να ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη... τρελή σκέψη!