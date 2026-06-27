Έτσι γουστάρουμε να λειτουργεί ο Παναθηναϊκός!

Ο Τάσος Νικολογιάννης γράφει και για τις μεταγραφικές κινήσεις του Παναθηναϊκού, την επίδειξη δύναμης του Γιάννη Αλαφούζου απέναντι στον Βαγγέλη Μαρινάκη, από τις μεταγραφές μέχρι τα τηλεοπτικά δικαιώματα και την στελέχωση της ομάδας με σωστές επιλογές.

Μπορώ να το πω μετά από πολύ καιρό, ότι επιτέλους ο Παναθηναϊκός άρχισε να λειτουργεί σαν Παναθηναϊκός σε όλα τα επίπεδα. Και στις μεταγραφές, και στην επιλογή στελεχών, που ξέρουν την δουλειά και νιώθουν και ξέρουν το μεγαλείο του Παναθηναϊκού και στις κόντρες με τον Ολυμπιακό, όπου εδώ και δύο χρόνια όποιον παίκτη θέλει ο Παναθηναϊκός τον παίρνει. Ο Γιάννης Αλαφούζος έχει κάνει πολλά λάθη στο παρελθόν, τα έχουμε καταγράψει, τα έχει παραδεχθεί και ο ίδιος, αλλά το πιο σημαντικό είναι, ότι με τις κινήσεις, που κάνει δείχνει, ότι μαθαίνει από τa λάθη του και ότι έχει τρέλα για να πάρει το πρωτάθλημα. Ρίχνει πολλά χρήματα με αυτό τον στόχο και έρχεται η ώρα που θα δικαιωθεί μετά από χρόνια. Ο τρόπος που λειτουργεί σήμερα ο Παναθηναϊκός είναι ο τρόπος, που κάθε Παναθηναϊκός γουστάρει να βλέπει. Εγώ θέλω σαν Παναθηναϊκός στην κόντρα με τον Ολυμπιακό στις μεταγραφές, να παίρνει ο Παναθηναϊκός όποιον γουστάρει. Πάμε να δούμε τι έχει γίνει.

Ο Ολυμπιακός ήθελε σαν τρελός τον Τετέι. Ο Παναθηναϊκός δεν είχε μπει στην μάχη μέχρι, που αποφάσισε να κάνει την κίνησή του. Την έκανε τον πήρε τον Τετέι πακέτο με τον Παντελίδη και άφησε τον Ολυμπιακό και τον Μαρινάκη με την όρεξη. Στη συνέχεια φυσικά ακούσαμε από τους απέναντι, ότι είχαν αποσυρθεί από τον Τετέι. Τι θα έλεγαν;

Ο Αντίνο είχε χαρακτηριστεί από τον αντιπρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός με επίσημες δηλώσεις του, ως ο νέος Ντι Μαρία. Το πάλεψε ο Μαρινάκης, να τον φέρει ο Αντίνο, αλλά δεν τα κατάφερε. Πήγε ο Αλαφούζος έσκασε 8 εκ. ευρώ και τον έφερε τον Αντίνο.

Φέτος ο Ολυμπιακός πήγε να πάρει τον Ετιέν Καμαρά, τον οποίο ήθελε ο Παναθηναϊκός από τον Γενάρη αλλά δεν ήρθε λόγω Μπενίτεθ. Οι έγκυροι ρεπόρτερ Ολυμπιακού έγραφαν, ότι ο Καμαρά ήταν βασικός στόχος για τα χαφ και είχε φθάσει και πολύ κοντά. Πέρασε ο καιρός, ο Παναθηναϊκός κινήθηκε κάτω από τα ραντάρ και κέρδισε τον Ολυμπιακό σε άλλη μία μεταγραφική μάχη.

Και ήρθε και το θέμα του Τσάπρα. Ο Ελληνας μπακ ήταν διακαής πόθος του Ολυμπιακού, που τον ήθελε σαν τρελός, έκανε πρόταση στον Λεβαδειακό, αλλά και πάλι έπεσε πάνω στον Παναθηναϊκό. Ο Αλαφούζος με προσωπικές του ενέργειες έντυσε τον διακαή πόθο του Ολυμπιακού στα πράσινα και επικράτησε σε άλλη μία μεταγραφική κόντρα του Μαρινάκη. Εναν παίκτη , που τον ήθελε πολύ και ο Νίστρουπ(τον ηθελε και όταν ήταν στην Κοπεγχάγη) και ο Παναθηναϊκός τον πήρε.

Κάτι ανάλογο έγινε με τον Ντε Φράι. Τα έγκυρα ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, τον ανέφεραν πριν λίγο καιρό σαν βασικό στόχο για την άμυνα. Η κατάληξη γνωστή. Ο Παναθηναϊκός κινήθηκε με μυστικότητα, ενδιαφέρθηκε και τον απέκτησε και με καλό deal, περίπου 1,6 εκ. τον χρόνο.

Πλέον η εντύπωση, που επικρατεί στην ποδοσφαιρική πιάτσα είναι, ότι ο Παναθηναϊκός όποιον παίκτη θέλει τον παίρνει, χωρίς να τον απασχολεί το οικονομικό. Αυτό σημαίνει Παναθηναϊκός. Αυτό σημαίνει επιστρέφω στο μέγεθος, που είμαι. Να κοντράρομαι με τον μεγάλο αντίπαλό μου και να τον κερδίζω και να παίρνω τους καλύτερους παίκτες. Μόνο έτσι μπορείς να φτιάξεις ομάδα, για να πάρεις πρωτάθλημα.

Φυσικά και οι αλλαγές, που έχουν γίνει δείχνουν τον σωστό δρόμο για να γίνει ο Παναθηναϊκός όπως τον θέλουμε. Η επιλογή του Γιάννη Αλαφούζου να φέρει τον Στέφανο Κοτσόλη, που πιο πριν είχε δείξει σπουδαίο έργο στην Κηφισιά, ίσως σε λίγα χρόνια να αποδειχθεί μία από τις καλύτερες μεταγραφές που έχουν γίνει. Ο Κοτσόλης νιώθει τι σημαίνει Παναθηναϊκός και συμπεριφέρεται σε όλους όπως ένας που ξέρει το μέγεθος του συλλόγου, Με σεβασμό στον παίκτη, στους μάνατζερ, στους αντιπάλους με ήθος και αξίες που συνάδουν σε έναν τεχνικό διευθυντή, που δουλεύει στον Παναθηναϊκό. Και φυσικά με ταπεινότητα, όπως αρμόζει στην μεγαλύτερη ομάδα της Ελλάδα και με γνώσεις και γνωριμίες, που τον οδηγούν στις σωστές επιλογές..

Με τις αλλαγές, που έχουν γίνει, τον Στέφανο Κοτσόλη να παίρνει μαζί με τον Μπαλντίνι και τον Αλαφούζο, όλες τις αποφάσεις, έγινε και μία πολύ σωστή επιλογή προπονητή. Το αν θα πετύχει, η όχι δεν το ξέρουμε. Ο Νίστρουπ, όμως, είναι μία σωστή επιλογή και με την στήριξη στα δύσκολα θα έχει πολλές πιθανότητες να πετύχει. Σύγχρονος προπονητής, που ξέρει από πρωταθλητισμό και με αγωνιστική φιλοσοφία και νοοτροπία, που ταιριάζει στον Παναθηναϊκό.

Και φυσικά και στο θέμα το τηλεοπτικό ο Αλαφούζος ενήργησε όπως έπρεπε να ενεργήσει σαν πρόεδρος του Παναθηναϊκού. Η Cosmote έδινε πολύ λιγότερα χρήματα απ’ότι έδινε στον Ολυμπιακό και ο Αλαφούζος σωστά αντέδρασε και ζήτησε η μεγαλύτερη προσφορά η φεύγει. Και έφυγε. Και όχι μόνο έφυγε, αλλά έφτιαξε μία νέα πλατφόρμα σε απάντηση της δημιουργίας της Percapita των Μαρινάκη, Βαρδινογιάννη. Και η νέα πλατφόρμα έχει μπει δυνατά στην αγορά και κάνει επίδειξη ισχύος, αφού εκτός από τον Παναθηναϊκό, πήρε τον Ηρακλή, θέλει να πάρει την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ, πήρε το κύπελλο Ελλάδας, πήρε το πρωτάθλημα μπάσκετ και έπεται συνέχεια. Με λίγα λόγια ο Αλαφούζος με την δημιουργία της πλατφόρμας πάει κόντρα στο μονοπώλιο του τελευταίου έτους της Percapita, που πήρε όλα σχεδόν τα τηλεοπτικά δικαιώματα των ομάδων της Λίγκα (αλλά μπορεί να τα χάσει πλέον από την επόμενη χρονιά)και αυτή η νέα πλατφόρμα θα κάνει καλό και στο πρωτάθλημα και στον Παναθηναϊκό, που θέλει τα παιχνίδια να παίζονται στο γήπεδο και όχι στα γραφεία….

Μέσα σε όλα αυτά να προσθέσουμε δύο βασικά πράγματα, που και τα δύο έχουν την υπογραφή του Γιάννη Αλαφούζου. Ο Παναθηναϊκός πλέον για πρώτη φορά έχει δικό του προπονητικό κέντρο στο Κορωπί, που βελτιώνεται και εξελίσσεται και άλλο και σε ένα χρόνο από τώρα θα έχει το νέο του ποδοσφαιρικό παλάτι , το καλύτερο γήπεδο της Ελλάδας στον Βοτανικό. Τα καλύτερα είναι μπροστά από την στιγμή, που ο Παναθηναϊκός πλέον λειτουργεί σαν Παναθηναϊκός.