Στη Μίλαν ο Γκονσάλο Ράμος με μεταγραφή-ρεκόρ

Η Μίλαν φαίνεται να έκανε πράξη απόκτηση του Γκονσάλο Ράμος, αφού επήλθε οριστική συμφωνία τόσο με τον σύλλογο του Πορτογάλου επιθετικού όσο και με την πλευρά του ποδοσφαιριστή.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα ο. 25χρονος φορ ετοιμάζεται να φορέσει τη φανέλα των «Ροσονέρι», σε μια μεταγραφή που θα αποτελέσει την ακριβότερη στην ιστορία του συλλόγου.

Το συνολικό ποσό της συμφωνίας, μαζί με τα προβλεπόμενα μπόνους, θα ξεπεράσει το προηγούμενο ρεκόρ της Μίλαν, το οποίο κατείχε η μεταγραφή του Ραφαέλ Λεάο έναντι 50 εκατομμυρίων ευρώ.

Με τις συμφωνίες να έχουν ολοκληρωθεί σε όλα τα επίπεδα, απομένουν πλέον μόνο οι τελευταίες τυπικές διαδικασίες για την επισημοποίηση της μεταγραφής.