Φουλάρει και για Κρίστιανσεν ο Παναθηναϊκός

Όπως ειπώθηκε στην εκπομπή «Magic Euroleague», ο Παναθηναϊκός έχει φέρει στο σημείο που θέλει και την υπόθεση του Βίκτορ Κρίστιανσεν και προχωράει για την απόκτησή του.

Το μεταγραφικό... ντεμαράζ του Παναθηναϊκού συνεχίζεται, αφού μετά τους Ντε Φράι και Ράστοντερ το «Τριφύλλι» φουλάρει πλέον για να ντύσει στα πράσινα και τον Βίκτορ Κρίστιανσεν.

Ο 23χρονος αριστερός μπακ της Λέστερ αποτελούσε εξαρχής προσωπική επιλογή του Τζέικομπ Νίστρουπ, ο οποίος γνωρίζει καλά τον ποδοσφαιριστή από την συνύπαρξή τους στην Κοπεγχάγη και εισηγήθηκε την απόκτησή του.

Το μοναδικό ερωτηματικό είχε να κάνει με τους τραυματισμούς που τον ταλαιπώρησαν πέρσι, αν και ο τελευταίος ήταν στο πηγούνι από χτύπημα. Σε κάθε περίπτωση, όπως ειπώθηκε στην «Magic Euroleague», ο Στέφανος Κοτσόλης χειρίστηκε με άψογο τρόπο την υπόθεση και ο Παναθηναϊκός αναμένεται να αποκτήσει τον παίκτη ως δανεικό, με οψιόν αγοράς ανάλογη με τις συμμετοχές που θα πραγματοποιήσει.

Παράλληλα, για να είναι απόλυτα διασφαλισμένη η ομάδα, πριν ολοκληρωθεί το «deal», ο Κρίστιανσεν θα περάσει και από ειδικό κέντρο για να εξεταστεί το γόνατό του, ώστε να είναι 100% σίγουρο ότι είναι σε θέση να αγωνιστεί και να προσφέρει στους «πράσινους».

Το Who is Who

Ο Κρίστιανσεν ξεκίνησε την καριέρα του από τα τμήματα υποδομών της Κοπεγχάγης και το καλοκαίρι του 2021 προωθήθηκε στην πρώτη ομάδα, στην οποία αγωνιζόταν μέχρι τον Ιανουάριο του 2023. Στο διάστημα αυτό κατέγραψε 73 συμμετοχές, με απολογισμό 1 γκολ και 8 ασίστ, «αναγκάζοντας» την Λέστερ να δαπανήσει 14 εκατ. ευρώ για να τον αποκτήσει.

Την σεζόν 2023-24 έπαιξε ως δανεικός στην Μπολόνια, μετρώντας 34 συμμετοχές με 4 ασίστ, ενώ στις «Αλεπούδες» έχει παίξει συνολικά 51 φορές, μοιράζοντας και 2 ασίστ. Την σεζόν που ολοκληρώθηκε ωστόσο ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμούς στο γόνατο και έμεινε έξω για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, καταγράφοντας μόλις 6 συμμετοχές.

Σε διεθνές επίπεδο μετράει 18 συμμετοχές με την Δανία, ενώ νωρίτερα είχε περάσει και από τα μικρότερα ηλικιακά κλιμάκια (Κ16, Κ17, Κ18, Κ19 και Κ21).

Η συνύπαρξη Κρίστιανσεν και Νίστρουπ στην Κοπεγχάγη

Αξίζει να αναφερθεί ότι ο Κρίστιανσεν έχει αγωνιστεί 10 φορές έως τώρα υπό τις οδηγίες του νυν προπονητή του Παναθηναϊκού, Γιάκομπ Νίστρουπ, κατά την διάρκεια της κοινής θητείας τους στην Κοπεγχάγη. Ο Δανός μπακ έπαιξε σε 5 ματς Πρωταθλήματος, πετυχαίνοντας και 1 γκολ, κατέγραψε 1 συμμετοχή στο Κύπελλο αλλά και 4 στο Champions League, απέναντι σε Μάντσεστερ Σίτι (2 ματς, έβγαλε όλο το 90λεπτο), Σεβίλλη (έβγαλε όλο το 90λεπτο) και Μπορούσια Ντόρτμουντ (έπαιξε για 32 λεπτά).