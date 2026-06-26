Κιτρινόμαυρη γιορτή και στη Νέα Πέραμo για το Τρόπαιο της ΑΕΚ! (vid)

Το tour του Τροπαίου της ΑΕΚ συνεχίζεται και απόψε το βράδυ βρέθηκε στη Νέα Πέραμo.

Παρά πολλοί μικροί και μεγάλοι φίλοι της Ένωσης έδωσαν δυναμικό παρών στην Πλατεία Μικρασιατών Προσφύγων , είδαν από κοντά την Κούπα και φωτογραφήθηκαν μαζί της. Την ΠΑΕ ΑΕΚ εκπροσώπησε ο Αντώνης Ηλιόπουλος.

Το κλίμα στην εκδήλωση όπως μπορείτε να δείτε και στο παρακάτω βίντεο ήταν πανηγυρικό.

Το πρόγραμμα των επόμενων ημερών

ΣΑΒΒΑΤΟ 27/6

ΝΕΑ ΑΡΤΑΚΗ: στις 11.00 στο Λιμάνι Ν. Αρτάκης

ΛΑΜΙΑ: στις 20.00 στην Πλατεία Ελευθερίας

ΚΥΡΙΑΚΗ 28/6

ΒΟΛΟΣ: στις 20.00 στο Άγαλμα Ελευθερίας, στην παραλία Βόλου (έναντι Πανεπιστημίου Θεσσαλίας).

ΔΕΥΤΕΡΑ 29/6

ΣΚΟΠΕΛΟΣ: στις 13.30 στην Πλατεία ΚΑΠΗ.

ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ: στις 20.00 στο λιμάνι Αλοννήσου.

ΤΡΙΤΗ 30/6

ΣΚΙΑΘΟΣ: στις 13.30 στην είσοδο της Χερσονησίδας Μπούρτζι.

ΜΑΝΤΟΥΔΙ: στις 20.00 στην Κεντρική Πλατεία Μαντουδίου.