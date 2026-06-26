Κιτρινόμαυρη γιορτή και στη Νέα Πέραμo για το Τρόπαιο της ΑΕΚ! (vid)

Παρά πολλοί μικροί και μεγάλοι φίλοι της Ένωσης έδωσαν δυναμικό παρών στην Πλατεία Μικρασιατών Προσφύγων , είδαν από κοντά την Κούπα και φωτογραφήθηκαν μαζί της. Την ΠΑΕ ΑΕΚ εκπροσώπησε ο Αντώνης Ηλιόπουλος.
Το κλίμα στην εκδήλωση όπως μπορείτε να δείτε και στο παρακάτω βίντεο ήταν πανηγυρικό.
Το πρόγραμμα των επόμενων ημερών
ΣΑΒΒΑΤΟ 27/6
ΝΕΑ ΑΡΤΑΚΗ: στις 11.00 στο Λιμάνι Ν. Αρτάκης
ΛΑΜΙΑ: στις 20.00 στην Πλατεία Ελευθερίας
ΚΥΡΙΑΚΗ 28/6
ΒΟΛΟΣ: στις 20.00 στο Άγαλμα Ελευθερίας, στην παραλία Βόλου (έναντι Πανεπιστημίου Θεσσαλίας).
ΔΕΥΤΕΡΑ 29/6
ΣΚΟΠΕΛΟΣ: στις 13.30 στην Πλατεία ΚΑΠΗ.
ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ: στις 20.00 στο λιμάνι Αλοννήσου.
ΤΡΙΤΗ 30/6
ΣΚΙΑΘΟΣ: στις 13.30 στην είσοδο της Χερσονησίδας Μπούρτζι.
ΜΑΝΤΟΥΔΙ: στις 20.00 στην Κεντρική Πλατεία Μαντουδίου.