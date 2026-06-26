Τραμπ: «Το Ιράν χτύπησε πλοία στα Στενά του Ορμούζ - «Ανόητη» παραβίαση της εκεχειρίας»

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατήγγειλε το Ιράν πως χτύπησε πλοία που περνούσαν τα Στενά του Ορμούζ και έθεσε ζήτημα παραβίασης της εκεχειρίας.

Καθώς έχουν δρομολογηθεί οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν για τον οριστικό τερματισμό του πολέμου, η ένταση μοιάζει να επανέρχεται στα Στενά του Ορμούζ.

Σήμερα, Παρασκευή, ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι χτύπησε διερχόμενα πλοία.

«Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν εκτόξευσε τουλάχιστον τέσσερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη μίας χρήσης εναντίον πλοίων που διέσχιζαν τα Στενά του Ορμούζ. Ένα από τα αεροσκάφη χτύπησε το άνω κατάστρωμα ενός μεγάλου και πολύ ακριβού φορτηγού πλοίου. Προκλήθηκαν ζημιές, αλλά το πλοίο κατάφερε να συνεχίσει την πορεία του. Καταρρίψαμε άλλα τρία drones», έγραψε στο X ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Προφανώς, πρόκειται για μια ανόητη παραβίαση της Συμφωνίας Εκεχειρίας μας», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Ιράν και Ομάν βρίσκονται σε συνεργασία προκειμένου να εξασφαλίσουν οφέλη από τη διέλευση πλοίων από την κρίσιμη θαλάσσια οδό, αφού ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι τυχόν επιβολή διοδίων θα επέφερε συνέπειες.

Δεν είναι σαφές αν ο Τραμπ αναφερόταν στο χτύπημα που μετέδωσε το βράδυ της Πέμπτης το πρακτορείο Reuters.

Πηγή: iefimerida.gr