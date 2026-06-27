Πρώτη νίκη για τη Σενεγάλη, περιμένει τα… μαθηματικά της πρόκρισης

Η Σενεγάλη συνέτριψε με 5-0 το Ιράκ (έπαιζε με 10 παίκτες από το 13΄) για την τελευταία αγωνιστική του 9ου ομίλου και πανηγύρισε την πρώτη νίκη στο Μουντιάλ. Πλέον οι Αφρικανοί αναμένουν την ολοκλήρωση της α΄φάσης όλων των ομίλων, για να μάθουν αν θα βρεθούν στις οκτώ καλύτερες τρίτες ομάδες που προκρίνονται στους «32».

Οι δύο ομάδες βρέθηκαν αντιμέτωπες για την τρίτη αγωνιστική του ένατου ομίλου του Μουντιάλ στο Τορόντο, έχοντας ως αποκλειστικό στόχο τη νίκη, έπειτα από δύο ήττες στα δύο πρώτα ματς.

Κι αυτό στην προσπάθειά τους να τερματίσουν στην τρίτη θέση και να διεκδικήσουν τις όποιες πιθανότητες πρόκρισης μέσω των οκτώ καλύτερων τρίτων ομάδων των ομίλων.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με γκολ της Σενεγάλης απ΄τα…αποδυτήρια. Μόλις στο 4΄έπειτα από κόρνερ του Καμαρά και κεφαλιά του Σεκ η μπάλα βρήκε το πόδι του Ντιαρά και κατέληξε στα δίχτυα (1-0).

Σαν να μην έφτανε για το Ιράκ το γρήγορο γκολ που δέχτηκε στο 13΄έμεινε με 10 παίκτες, λόγω αποβολής με απευθείας κόκκινη κάρτα του Σουλάκα.

Αρχικά, ο Άγγλος διαιτητής, Άντονι Τέιλορ, έδειξε την κίτρινη κάρτα στον παίκτη του Ιράκ, ωστόσο έπειτα από το τσεκάρισμα της φάσης στο VAR τον απέβαλε κρίνοντας πως απέτρεψε ξεκάθαρη ευκαιρία για γκολ.

Στο 14΄λίγο έλειψε οι Σενεγαλέζοι να ζευγαρώσουν τα τέρματά τους με φάουλ του Μανέ που έδιωξε με υπερένταση ο Μπασίλ.

Έχοντας παίκτη παραπάνω και τον...αέρα του 1-0 η Σενεγάλη διατηρούσε υπό πλήρη έλεγχο το παιχνίδι, χωρίς ωστόσο να απειλούν ιδιαίτερα με δεύτερο γκολ τους Ιρακινούς. Στο 45΄ένα σουτ του Μανέ από καλή θέση δεν βρήκε δίχτυα.

Στο ίδιο τέμπο κυλούσε το παιχνίδι και στο β΄ημίχρονο με τους Αφρικανούς να έχουν την απόλυτη υπεροχή, να ζευγαρώνουν (2-0) τα τέρματά τους στο 56΄ με προβολή του Σαρ και να φτάνουν στο 3-0 με ευθύβολο σουτ του (ερχόμενου από τον πάγκο) Γκέιγ στο 58΄.

Ο...χορός των γκολ συνεχίστηκε με τον τον Γκέιγ και ευθύβολο σουτ (4-0) στο 71΄και σουτ του Εντιαγέ στο 82΄ (5-0).

Στο 8-6 ο συντελεστής τερμάτων της Σενεγάλης, που διατηρεί βάσιμες ελπίδες για την πρόκριση στους «32» μέσω της ειδικής βαθμολογίας των τρίτων ομάδων των ομίλων.

ΣΕΝΕΓΑΛΗ: Ντιαό, Σεκ, Γιάκομπς, Ντιατά, Νιακατέ, Γκουγιέ, Λ. Καμαρά (57΄Τζάκσον), Ντιαρά (57΄Γκέιγ), Μανέ, Σαρ (81΄Ντιαό), Εμπαγιέ (57΄Εντιαγέ).

ΙΡΑΚ: Μπασίλ (46΄Τζαλάλ), Σουλάκα, Χασίμ (58΄Μακνζί), Ντόκσι, Πούτρος, Μπαγιές, Ικμπάλ (68΄Γιάκομπ), Αλαμάρι, Αλχαμάντι (58΄Χασχίμ), Κουασέμ (16΄Γιουνίς),Γιασίμ.

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