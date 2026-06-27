Χακίμι: Έγραψε ιστορία στο Μουντιάλ, ισοφαρίζοντας ρεκόρ που κρατούσε από το 1998

Ο Ασράφ Χακίμι συνεχίζει να αφήνει το αποτύπωμά του στην ιστορία του μαροκινού ποδοσφαίρου, αφού πέτυχε ένα ακόμη σπουδαίο επίτευγμα στο Μουντιάλ.

Ο δεξιός μπακ της Παρί Σεν Ζερμέν ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στη νίκη του Μαρόκου με 4-2 απέναντι στην Αϊτή, αφού σημείωσε ένα γκολ και μοίρασε μία ασίστ, κερδίζοντας επάξια το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη της αναμέτρησης.

Ακόμη, ο 27χρονος άσος έφτασε τις 13 συμμετοχές σε τελικές φάσεις Παγκοσμίου Κυπέλλου, ξεπερνώντας τους Χακίμ Ζίγιες και Εζεντίν Ουναχί (10) και γίνεται πλέον ο ποδοσφαιριστής με τις περισσότερες εμφανίσεις στην ιστορία του Μαρόκου σε Μουντιάλ.

Δεν σταμάτησε όμως εκεί. Με το γκολ που πέτυχε και την ασίστ που μοίρασε στον Ισμαΐλ Ελ Σαϊμπαρί, ο Χακίμι έγινε μόλις ο δεύτερος Μαροκινός που καταφέρνει να συνδυάσει γκολ και ασίστ στον ίδιο αγώνα Παγκοσμίου Κυπέλλου, ισοφαρίζοντας ένα ιστορικό ρεκόρ που κρατούσε από το 1998, όταν ο Αμπντελτζαλίλ Χαντάντ «Καμάτσο» είχε πετύχει το ίδιο απέναντι στη Σκωτία.

Η πιο μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου είναι στο Pamestoixima.gr και εδώ είσαι σίγουρος πως το παιχνίδι σου τα...σπάει! 48 ομάδες απ' όλες τις γωνιές της υφηλίου θα συναντηθούν στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Μεξικό και του Καναδά με ένα και μοναδικό κίνητρο, την κατάκτηση του Μουντιάλ 2026 ! Μέχρι και τον τελικό, η καθημερινή δράση του Παγκοσμίου θα είναι στο ανανεωμένο Pamestoixima.gr με όλους τους αγώνες και τα μακροχρόνια στοιχήματα στις καλύτερες αποδόσεις αλλά και *προσφορές Παγκοσμίου επιπέδου!

Η αναμονή για το Παγκόσμιο φτάνει στο τέλος της! Το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη ξεκινάει και στο Pamestoixima.gr θα ζήσεις μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης! Μέσα στο ανανεωμένο περιβάλλον του Pamestoixima.gr θα βρεις τα πάντα για να φτιάξεις το δικό σου στοίχημα στο Μουντιάλ 2026 σε όλους τους αγώνες της ημέρας αλλά και να συνδυάσεις μακροχρόνιες επιλογές τόσο εθνικών ομάδων όσο και παικτών. Και επειδή εδώ το παιχνίδι σου...τα σπάει, σε περιμένουν δεκάδες *προσφορές και το μοναδικό Bet Boss όπου μπορείς να διεκδικήσεις έως και 1.000.000€.