Βέλγιο: Δύο τρένα ακινητοποιήθηκαν και εκκενώθηκαν εν μέσω καύσωνα - Τρεις επιβάτες στο νοσοκομείο

Εν μέσω καύσωνα αναγκάστηκαν να αποβιβαστούν σήμερα (26/6) οι επιβάτες δύο τρένων στο Βέλγιο, αφού οι συρμοί ακινητοποιήθηκαν λόγω τεχνικής βλάβης, όπως ανέφεραν στο Γαλλικό Πρακτορείο η εταιρεία και η διαχειρίστρια του σιδηροδρομικού δικτύου Infrabel.

Αρχικά, ένα τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο από την Κολονία στο Παρίσι, με περίπου 400 επιβάτες, υποχρεώθηκε να σταματήσει το πρωί κοντά στη Λουβέν, λόγω βλάβης, η αιτία της οποίας δεν έχει επιβεβαιωθεί.

«Οι ταξιδιώτες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια», είπε μια εκπρόσωπος του Eurostar, διευκρινίζοντας ότι την επιχείρηση ανέλαβαν οι τοπικές αρχές και ο Ερυθρός Σταυρός. «Φυσικά, μοιράστηκαν μπουκάλια με νερό» και οι επιβάτες μετεπιβιάστηκαν σε άλλο τρένο που έστειλε στο σημείο η εταιρεία.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Belga τρεις επιβάτες μεταφέρθηκαν για προληπτικούς λόγους σε νοσοκομείο της Λουβέν, όμως η κατάστασή τους δεν κρίνεται ανησυχητική.

Η εταιρεία ζήτησε συγγνώμη από τους επιβάτες «για αυτήν τη δύσκολη κατάσταση».

Νωρίς το απόγευμα, η ίδια περιπέτεια περίμενε και τους επιβάτες ενός τρένου της Eurostar που συνέδεε το Παρίσι με το Άμστερντα. Το τρένο αντιμετώπισε πρόβλημα στην τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος λόγω ρήξης ενός εναέριου καλωδίου στο δίκτυο του Βελγίου και σταμάτησε στο Ντιφέλ, κοντά στην Αμβέρσα.

Με τη θραύση των εναέριων καλωδίων δεν διακόπτεται μόνο η κίνηση των τρένων αλλά και η λειτουργία του κλιματισμού, υπενθύμισε μια εκπρόσωπος της Infrabel.

Σχεδόν όλο το Βέλγιο έχει τεθεί σήμερα σε «κόκκινο» ή «πορτοκαλί» συναγερμό, λόγω του καύσωνα. Σε πολλές περιοχές καταγράφηκαν θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου και έως και 40 τοπικά, στο ανατολικό τμήμα της χώρας.

Πηγή: cnn.gr