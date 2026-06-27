Έσπασε κάθε ρεκόρ παραγωγικότητας το Μουντιάλ πριν ολοκληρωθούν οι όμιλοι

Το Μουντιάλ του 2026 γράφει ήδη ιστορία, αφού πριν καν ολοκληρωθεί η φάση των ομίλων κατέρριψε το ρεκόρ των περισσότερων γκολ σε διοργάνωση Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Με τη συμπλήρωση της 15ης αγωνιστικής ημέρας, τα γκολ έφτασαν τα 177, ξεπερνώντας τα 172 που είχαν σημειωθεί στο Μουντιάλ του Κατάρ το 2022.

Το ιστορικό τέρμα που έσπασε το προηγούμενο ρεκόρ πέτυχε ο Όστον Τράστι στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης των Ηνωμένων Πολιτειών με την Τουρκία.

Αξιοσημείωτο είναι πως το νέο ρεκόρ καταγράφηκε μόλις στον 59ο αγώνα της διοργάνωσης, ενώ το αντίστοιχο επίτευγμα του 2022 είχε επιτευχθεί μετά την ολοκλήρωση και των 64 αναμετρήσεων του τουρνουά.

Βέβαια, το φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο περιλαμβάνει συνολικά 104 παιχνίδια, λόγω της αύξησης των ομάδων από 32 σε 48, γεγονός που δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερες προοπτικές για νέα επιθετικά ρεκόρ μέχρι τον μεγάλο τελικό.

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, χαρακτήρισε την επίδοση ως απόδειξη του θεάματος και της επιθετικής ποιότητας που προσφέρει μέχρι στιγμής το Μουντιάλ.

Η πιο μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου είναι στο Pamestoixima.gr και εδώ είσαι σίγουρος πως το παιχνίδι σου τα...σπάει! 48 ομάδες απ' όλες τις γωνιές της υφηλίου θα συναντηθούν στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Μεξικό και του Καναδά με ένα και μοναδικό κίνητρο, την κατάκτηση του Μουντιάλ 2026 ! Μέχρι και τον τελικό, η καθημερινή δράση του Παγκοσμίου θα είναι στο ανανεωμένο Pamestoixima.gr με όλους τους αγώνες και τα μακροχρόνια στοιχήματα στις καλύτερες αποδόσεις αλλά και *προσφορές Παγκοσμίου επιπέδου!

Η αναμονή για το Παγκόσμιο φτάνει στο τέλος της! Το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη ξεκινάει και στο Pamestoixima.gr θα ζήσεις μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης! Μέσα στο ανανεωμένο περιβάλλον του Pamestoixima.gr θα βρεις τα πάντα για να φτιάξεις το δικό σου στοίχημα στο Μουντιάλ 2026 σε όλους τους αγώνες της ημέρας αλλά και να συνδυάσεις μακροχρόνιες επιλογές τόσο εθνικών ομάδων όσο και παικτών. Και επειδή εδώ το παιχνίδι σου...τα σπάει, σε περιμένουν δεκάδες *προσφορές και το μοναδικό Bet Boss όπου μπορείς να διεκδικήσεις έως και 1.000.000€.