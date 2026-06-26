Europol: Ο «χάρτης» της εγκληματικότητας στην Ευρώπη - Τα «σκληρά» δίκτυα, οι «πολυεθνικές» και η Ελλάδα

Την «ακτινογραφία» της εγκληματικότητας στην Ευρώπη παρουσίασε η Europol σε έκθεσή της, αναλύοντας την εικόνα των πλέον επικίνδυνων εγκληματικών οργανώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δύο χρόνια μετά την πρώτη χαρτογράφησή τους.

Όπως αναφέρει η Europol, τελευταία δύο χρόνια, το τοπίο των πλέον απειλητικών εγκληματικών δικτύων της ΕΕ έχει αλλάξει σημαντικά. Από τα 821 εγκληματικά δίκτυα που είχαν εντοπιστεί προηγουμένως, το 76% δεν περιλαμβάνεται πλέον στον φετινό κατάλογο. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε συνδυασμό παραγόντων, όπως η εξάρθρωση από τις διωκτικές αρχές, η διάλυση, η αναδιάρθρωση, η μετατροπή τους σε άλλες μορφές εγκληματικών σχηματισμών ή οι αλλαγές στην εκτίμηση του επιπέδου απειλής που αντιπροσωπεύουν.

Ωστόσο, η απειλή εξακολουθεί να υφίσταται, προειδοποιεί η Europol. Ένας σκληρός πυρήνας 198 εγκληματικών οργανώσεων, που είχαν εντοπιστεί το 2024, εξακολουθεί να συγκαταλέγεται σημερινά, επιδεικνύοντας αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα μέσω της ικανότητάς τους να προσαρμόζονται, να αναδιοργανώνονται και να διατηρούν την εγκληματική τους δραστηριότητα. Η ομάδα αυτή παρουσιάζει χαρακτηριστικά που συνήθως συνδέονται με παραδοσιακά, καλά εδραιωμένα, πολυδραστήρια και ιεραρχικά οργανωμένα εγκληματικά δίκτυα. Μάλιστα, λειτουργούν περισσότερο ως πολυεθνικές επιχειρήσεις παρά ως παραδοσιακές εγκληματικές συμμορίες.

Επιπλέον, έχουν εντοπιστεί 533 νέες εγκληματικές οργανώσεις, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των δικτύων που έχουν σήμερα καταγραφεί σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση στα 731. Αυτό αντικατοπτρίζει τη ρευστή και δυναμική φύση του οργανωμένου εγκλήματος στην ΕΕ και υπογραμμίζει την ανάγκη για περαιτέρω ενίσχυση και προσαρμογή της ανταπόκρισης των διωκτικών αρχών.

Ο Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης Μάγκνους Μπρούνερ παρουσιάζοντας την έκθεση στις Βρυξέλλες, με το 85% των εγκληματικών ομάδων να χρησιμοποιεί νόμιμες επιχειρηματικές μεθόδους, «οι οικονομίες μας παραμένουν βαθιά εκτεθειμένες στη διείσδυση του οργανωμένου εγκλήματος».

Όπως παρατήρησε, σύμφωνα με το sigmalive.com, «αυτά δεν είναι συμμορίες του δρόμου, είναι, στην πραγματικότητα, εταιρείες του εγκλήματος», πολυεθνικές εταιρείες και εγκληματικά δίκτυα «που συγκεντρώνονται στις πιο κερδοφόρες αγορές», όπως η διακίνηση ναρκωτικών με κέρδος 31 δισ. ευρώ, η ψηφιακή απάτη, και η διακίνηση μεταναστών.

Από ναρκωτικά μέχρι σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών

Στην κορυφή της λίστας των εγκλημάτων βρίσκεται η διακίνηση ναρκωτικών (36,3%) και ακολουθεί η «πολυεγκληματικότητα» (23,3%), ένας όρος που χρησιμοποιείται όταν μία οργάνωση εμπλέκεται ταυτόχρονα σε πολλαπλούς βασικούς τομείς εγκληματικής δραστηριότητας.

Ακολουθούν:

Διαδικτυακή απάτη

Οργανωμένο έγκλημα κατά περιουσίας

Παράνομη διακίνηση μεταναστών

Ξέπλυμα χρήματος

Εμπορία ανθρώπων

Κυβερνοεπιθέσεις

Όπλα (πυροβόλα όπλα)

Εκβιασμός

Παραχάραξη / πλαστογραφία

Περιβαλλοντικό έγκλημα

Σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών

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Η αναφορά στην Ελλάδα

Στην έκθεση της Europol γίνεται μία αναφορά στην Ελλάδα, όπου τονίζεται ότι έχει συσταθεί μια περιφερειακή Ομάδα Εργασίας Επιχειρήσεων μεταξύ Βουλγαρίας, Ελλάδας, Μολδαβίας, Ρουμανίας και Σερβίας, με στόχο τα δίκτυα παράνομης διακίνησης μεταναστών από την Τουρκία προς χώρες της Δυτικής Ευρώπης, χρησιμοποιώντας τη Βουλγαρία ως χώρα διέλευσης.

Οι ηγέτες του δικτύου, με έδρα τη Σόφια, οργάνωναν τη διέλευση μέσω της Βουλγαρίας. Συνεργάζονταν με άλλα δίκτυα που εδρεύουν σε γειτονικές χώρες. Οι μετανάστες διακινούνταν παράνομα μέσω του νότιου πράσινου συνόρου της Βουλγαρίας και οδηγούνταν σε προκαθορισμένες τοποθεσίες. Από εκεί, μεταφέρονταν στη Σόφια, όπου φιλοξενούνταν προσωρινά σε «ασφαλή σπίτια» πριν μεταφερθούν σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.

Μια ημέρα δράσης στο τέλος του 2025 οδήγησε σε 16 συλλήψεις.

Πηγή: ethnos.gr