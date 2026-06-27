Ο Κριστιάνο Ρονάλντο στην κορυφή μιας ιδιαίτερης λίστας στην ιστορία των Μουντιάλ

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο κατέχει ένα ξεχωριστό, αλλά όχι ιδιαίτερα τιμητικό, ρεκόρ στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων.

Συνολικά, 208 διαφορετικοί παίκτες έχουν δει την προσπάθειά τους να σταματά στο δοκάρι χωρίς να καταλήξει στα δίχτυα, ενώ 17 εξ αυτών το έχουν βιώσει δύο φορές. Ανάμεσα στα γνωστότερα ονόματα της λίστας βρίσκονται οι Τέντι Σέριγχαμ, Λουίς Φίγκο, Τζέι Τζέι Οκότσα, Φρανκ Λάμπαρντ, Φεντερίκο Βαλβέρδε και Τζούλιαν Μπραντ.

Αν οι πέντε αυτές προσπάθειες του Ρονάλντο είχαν μετατραπεί σε γκολ, ο αρχηγός της Πορτογαλίας θα είχε φτάσει τον Ρονάλντο Ναζάριο στην τέταρτη θέση των κορυφαίων σκόρερ όλων των εποχών σε Μουντιάλ.

Την ίδια ώρα, ο ποδοσφαιριστής με τις περισσότερες χαμένες μεγάλες ευκαιρίες στην ιστορία της διοργάνωσης είναι ο Λουίτζι Ρίβα. Ο θρυλικός Ιταλός πέτυχε μόλις τρία γκολ, παρά το γεγονός ότι τα αναμενόμενα γκολ (xG) των ευκαιριών του έφτασαν τα 8,53.

Όσον αφορά το Μουντιάλ 2026, ο Ένερ Βαλένσια βρίσκεται στην κορυφή της συγκεκριμένης αρνητικής λίστας, καθώς δεν έχει ακόμη σκοράρει, παρότι έχει δημιουργήσει ευκαιρίες συνολικής αξίας 1,59 xG.

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