Εθνική αργία στο Εκουαδόρ μετά τον θρίαμβο επί της Γερμανίας και την πρόκριση στους «32»

Το Εκουαδόρ ζει ιστορικές στιγμές μετά τη νίκη με 2-1 απέναντι στη Γερμανία, κάτι που χάρισε στην ομάδα την πρόκριση στη φάση των «32» του Μουντιάλ.

Η επιτυχία της εθνικής ομάδας έφερε ντελίριο σε ολόκληρη τη χώρα, με την κυβέρνηση να κηρύσσει εθνική αργία, ώστε οι πολίτες να γιορτάσουν ένα από τα σημαντικότερα ποδοσφαιρικά επιτεύγματα στην ιστορία του Εκουαδόρ.

Οι πανηγυρισμοί ξεκίνησαν αμέσως μετά το τελευταίο σφύριγμα της αναμέτρησης στο MetLife Stadium, όπου παίκτες, τεχνικό επιτελείο και φίλαθλοι έγιναν ένα, πανηγυρίζοντας τη σπουδαία πρόκριση.

Την ίδια στιγμή, χιλιάδες άνθρωποι ξεχύθηκαν στους δρόμους των πόλεων του Εκουαδόρ, δημιουργώντας εορταστική ατμόσφαιρα σε κάθε γωνιά της χώρας.

Η νίκη απέναντι στη «Νασιονάλμανσαφτ» αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες στιγμές στην ιστορία του εκουαδοριανού ποδοσφαίρου και σηματοδοτεί μια νέα σελίδα για την εθνική ομάδα.

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