Τη Δευτέρα οι αποφάσεις για το μέλλον του Μπογκντάνοβιτς

Ανοιχτό παραμένει το μέλλον του Μπογκντάν Μπογκντάνοβιτς, με την οριστική απόφαση για το συμβόλαιό του στο NBA να μετατίθεται για τη Δευτέρα.

Ο Σέρβος γκαρντ βρίσκεται στο επίκεντρο σεναρίων τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς το όνομά του έχει συνδεθεί με αρκετές ομάδες της EuroLeague. Παρόλα αυτά, προτεραιότητά του εξακολουθεί να είναι η παραμονή στο NBA, όπου επιθυμεί να συμπληρώσει δέκα χρόνια παρουσίας, εξασφαλίζοντας και τα αντίστοιχα προνόμια του πρωταθλήματος.

Σύμφωνα με σερβικά δημοσιεύματα, οι Λος Άντζελες Κλίπερς και η πλευρά του παίκτη συμφώνησαν να μεταθέσουν έως τις 29 Ιουνίου την προθεσμία για την ενεργοποίηση της οψιόν ανανέωσης του συμβολαίου του, η οποία προβλέπει απολαβές ύψους 16 εκατομμυρίων δολαρίων για τη νέα σεζόν.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη εκτιμάται ότι συνδέεται με τα σχέδια των Κλίπερς να χρησιμοποιήσουν το συμβόλαιο του Μπογκντάνοβιτς ως μέρος μιας μεγαλύτερης ανταλλαγής, καθώς ο έμπειρος περιφερειακός δεν φαίνεται να βρίσκεται στα βασικά πλάνα της ομάδας.

Έτσι, μέχρι τη Δευτέρα αναμένεται να ξεκαθαρίσει αν θα ενεργοποιηθεί η οψιόν του συμβολαίου του και σε ποια ομάδα θα συνεχίσει την καριέρα του, με το ενδεχόμενο παραμονής στο NBA να συγκεντρώνει, προς το παρόν, τις περισσότερες πιθανότητες.