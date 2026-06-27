MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Τη Δευτέρα οι αποφάσεις για το μέλλον του Μπογκντάνοβιτς

Μπάσκετ
ΠΡΟΣΩΠΑ
0
Ανοιχτό παραμένει το μέλλον του Μπογκντάν Μπογκντάνοβιτς, με την οριστική απόφαση για το συμβόλαιό του στο NBA να μετατίθεται για τη Δευτέρα.

Ο Σέρβος γκαρντ βρίσκεται στο επίκεντρο σεναρίων τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς το όνομά του έχει συνδεθεί με αρκετές ομάδες της EuroLeague. Παρόλα αυτά, προτεραιότητά του εξακολουθεί να είναι η παραμονή στο NBA, όπου επιθυμεί να συμπληρώσει δέκα χρόνια παρουσίας, εξασφαλίζοντας και τα αντίστοιχα προνόμια του πρωταθλήματος.

Σύμφωνα με σερβικά δημοσιεύματα, οι Λος Άντζελες Κλίπερς και η πλευρά του παίκτη συμφώνησαν να μεταθέσουν έως τις 29 Ιουνίου την προθεσμία για την ενεργοποίηση της οψιόν ανανέωσης του συμβολαίου του, η οποία προβλέπει απολαβές ύψους 16 εκατομμυρίων δολαρίων για τη νέα σεζόν.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη εκτιμάται ότι συνδέεται με τα σχέδια των Κλίπερς να χρησιμοποιήσουν το συμβόλαιο του Μπογκντάνοβιτς ως μέρος μιας μεγαλύτερης ανταλλαγής, καθώς ο έμπειρος περιφερειακός δεν φαίνεται να βρίσκεται στα βασικά πλάνα της ομάδας.

Έτσι, μέχρι τη Δευτέρα αναμένεται να ξεκαθαρίσει αν θα ενεργοποιηθεί η οψιόν του συμβολαίου του και σε ποια ομάδα θα συνεχίσει την καριέρα του, με το ενδεχόμενο παραμονής στο NBA να συγκεντρώνει, προς το παρόν, τις περισσότερες πιθανότητες.

Τη Δευτέρα οι αποφάσεις για το μέλλον του Μπογκντάνοβιτς