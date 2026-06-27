Είναι αλήθεια! Το πρωτοεμφανιζόμενο Πράσινο Ακρωτήριο έμεινε στο 0-0 με τη Σαουδική Αραβία που αποκλείστηκε και κατάφερε να προκριθεί στους «32» ως δεύτερο με τρεις ισοπαλίες και μόλις τρεις βαθμούς, πίσω από Ισπανία και πάνω από την Ουρουγουάη, σε μια από τις πιο ιστορικές εκπλήξεις!

Παρά τη χαμηλή δυναμικότητα και δημοφιλία του Πράσινου Ακρωτηρίου και της Σαουδικής Αραβίας, το «NRG Stadium» 72.220 θέσεων του Χιούστον, γέμισε ασφυχτικά και έζησε μια σπουδαία επιτυχία του αφρικανικού ποδοσφαίρου! Τέλος το «ταξίδι» για τον Γιώργο Δώνη, τον δεύτερο Έλληνα προπονητή σε Μουντιάλ και τον πρώτο που πανηγύρισε θετικά αποτελέσματα, δυο ισοπαλίες, οι οποίες δεν αρκούσαν λόγω του 4-0 από την Ισπανία.



Έπρεπε να περάσουν 22 λεπτά, ώστε να καταγραφεί η πρώτη τελική σε ένα ματς κέντρου και λαθών! Ο Γουίλιαμ Σεμέδο της Ομόνοιας μπήκε από τα αριστερά και προσπάθησε να αιφνιδιάσει τον Αλ-Οβαΐς, ο οποίος έπεσε στη γωνία και παραχώρησε κόρνερ.

Στο μισάωρο, ο Γιώργος Δώνης είδε τον κεντρικό αμυντικό, Αλ-Ταμπακτί, να αποχωρεί τραυματίας και τον Λατζάμι να τον αντικαθιστά, με τους Σαουδάραβες να περιορίζουν τους κινδύνους μέχρι να ζεσταθεί και να προσαρμοστεί στον αγώνα ο μπακ της Αλ-Χιλάλ.

Οι «Μπλε Καρχαρίες» είχαν την κατοχή και επιχειρούσαν από τις πτέρυγες με τους Γουίλιαμ Σεμέδο και Βάγκνερ Πίνα. Παράλληλα, αναζητούσαν χώρους για σουτ απέναντι στα πειθαρχημένα «Πράσινα Γεράκια» και στο 42' τα κατάφεραν. Ο winger της Ομόνοιας έπιασε ένα «κεραυνό» έξω από την περιοχή, όμως η μπάλα πέρασε δίπλα από την εστία!

Το... άνοστο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με την καρφωτή κεφαλιά του Κάνο που μπλόκαρε ο Βοζίνια στο 45+2', με τον κόσμο να αποθεώνει σε κάθε επαφή τον 40χρονο γκολκίπερ!



Επιστρέφοντας από τα αποδυτήρια, οι Αφρικανοί «άγγιξαν» το γκολ με το κοντινό πλασέ του Μοντέιρο που μπλόκαρε ο Αλ-Οβαΐς στο 49' και το μακρινό σουτ του Κέβιν Πίνα που πέρασε οριακά πάνω από το δοκάρι του Σαουδάραβα στο επόμενο λεπτό (50')!

Με την είσοδό του στο ματς (67'), ο Αλ-Σαμάτ επιχείρησε να «κρεμάσει» τον Βοζίνια που μάζεψε με υπερένταση, σε μια καλή στιγμή από τις ελάχιστες των Ασιατών, οι οποίοι γλίτωσαν στο 75'. Ο Ντα Κόστα πέρασε κάθετα στον Λαρός Ντουάρτε, όμως ο Αλ-Οβαΐς βγήκε νικητής σε ένα ανεπανάληπτο τετ α τετ, στην κορυφαία φάση του αγώνα!

Τα τελευταία λεπτά ήταν δραματικά, με το Πράσινο Ακρωτήριο να είναι πιο επικίνδυνο στις αντεπιθέσεις χάρη στους «φρέσκους» Γκάρι Ροντρίγκες και Νούνο Ντα Κόστα. Η Σαουδική Αραβία πήρε μέτρα, όμως δεν μπορούσε να απειλήσει με αξιώσεις. Εξαίρεση το σουτ του Αλ-Χαμντάν στο 90'+2, το οποίο μπλόκαρε ο Βοζίνια και το 0-0 δεν άλλαξε ως το φινάλε!

ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ (Πέδρο Λεϊτάο Μπρίτο / 4-1-4-1): Βοζίνια, Β. Πίνα (90'+4 Μορέιρα), Πίκο Λόπες, Μπόρζες, Ζοάο Πάουλο, Κ. Πίνα, Μέντες (71' Γκάρι Ροντρίγκες), Ντ. Ντουάρτε, Μοντέιρο (71' Λ. Ντουάρτε), Γ. Σεμέδο (61' Βαρέλα), Λιβραμέντο (61' Ντα Κόστα).

ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ (Γιώργος Δώνης / 4-4-2): Αλ-Οβαΐς, Αμπντουλχαμίντ, Αλ-Αμρί, Ταμπακτί (33' λ.τρ. Λατζάμι), Μπούσαλ (82' Αλ-Χαρμπί), Αλ-Καϊμπαρί (46' Αλ-Τζουβαΐρ), Μάντας (66' Αλ-Χαμντάν), Ν. Αλ-Νταουσαρί, Σ. Αλ-Νταουσαρί (66' Αλ-Σαμάτ), Κάνο, Αλ-Μπουραϊκάν.

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