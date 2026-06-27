Βινίσιους: «Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι ο κορυφαίος όλων των εποχών»

Ο Βινίσιους εξήγησε γιατί θεωρεί τον Κριστιάνο Ρονάλντο τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή στην ιστορία, τονίζοντας πως η άποψή του δεν βασίζεται μόνο στο ταλέντο.

«Δεν κοιτάζω μόνο το ταλέντο. Βλέπω τη συνολική εικόνα. Ο Κριστιάνο το απέδειξε στην Αγγλία, την Ισπανία, την Ιταλία και την Πορτογαλία. Διαφορετικά πρωταθλήματα, διαφορετικοί συμπαίκτες, διαφορετικές γενιές, αλλά πάντα το ίδιο αποτέλεσμα: γκολ, τίτλοι και ρεκόρ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Βραζιλιάνος αστέρας στάθηκε επίσης στην εργατικότητα και τη νοοτροπία του Πορτογάλου σούπερ σταρ, υπογραμμίζοντας πως: «Μετέτρεψε τη σκληρή δουλειά σε μορφή τέχνης. Η πειθαρχία, η θυσία και η συνέπειά του είναι επίσης ταλέντα».

Κλείνοντας, ο Βινίσιους ξεκαθάρισε τη θέση του στη διαχρονική συζήτηση για τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή, λέγοντας: «Γι' αυτό, για μένα, ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών».