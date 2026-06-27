Η Χεζμπολάχ αντιδρά στη συμφωνία Ισραήλ – Λιβάνου και απειλεί με «εμφύλιο πόλεμο»

Δεν παραδίδει τον οπλισμό της Χεζμπολάχ.

Αντιδράσεις από τη Χεζμπολάχ προκαλεί η συμφωνία-πλαίσιο που υπέγραψαν Ισραήλ και Λίβανος στην Ουάσινγκτον, με βουλευτή της οργάνωσης να προειδοποιεί ότι η εφαρμογή της θα είναι εξαιρετικά δύσκολη.

Ο βουλευτής της Χεζμπολάχ, Χασάν Φαντλάλα, δήλωσε ότι οι Αρχές του Λιβάνου δεν θα μπορέσουν να εφαρμόσουν τη συμφωνία, εκτός εάν – όπως υποστήριξε – οδηγηθούν, με την υποστήριξη των ΗΠΑ, «σε εμφύλιο πόλεμο».

Μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο Al Mayadeen, ο Φαντλάλα ανέφερε ότι η Χεζμπολάχ θα αντιδράσει σε οποιαδήποτε μέτρα λάβει η λιβανική κυβέρνηση και τόνισε ότι η οργάνωση θα διατηρήσει τον οπλισμό της.

«Η αντίθεσή μας είναι σοβαρή και δεν θα επιτρέψουμε στις Αρχές να εφαρμόσουν τις δεσμεύσεις τους επί του πεδίου», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος υποστήριξε επίσης ότι η συμφωνία που επιτεύχθηκε στην Ουάσινγκτον αποτελεί προσπάθεια υπονόμευσης της συμφωνίας Ιράν–ΗΠΑ, την οποία χαρακτήρισε ως «πορεία του Ισλαμαμπάντ», αναφερόμενος στη μεσολάβηση του Πακιστάν.

«Χωρίς την αντίσταση, δηλαδή τη Χεζμπολάχ, δεν θα περάσει τίποτα», ανέφερε ο Φαντλάλα, σύμφωνα με το Al Mayadeen.

Πηγή: newsit.gr