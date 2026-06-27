Μια γκάφα του Μουσλέρα ήταν αρκετή για να στερήσει από την Ουρουγουάη την συνέχεια στο τουρνουά και έδωσε στην Ισπανία την ευκαιρία για τρεις εύκολους βαθμούς (0-1).

Αν και η Ουρουγουάη ξεκίνησε με την μπάλα να είναι περισσότερη ώρα στα δικά της πόδια, η Ισπανία κατάφερε να πάρει την κατοχή πολύ γρήγορα και έψαξε το γκολ, ωστόσο δεν είχε την τύχη που ήθελε, καθώς κανένα από τα τέσσερα σουτ που επιχείρησε αρχικά, δεν πήγε εντός εστίας.

Από την άλλη και η ομάδα του Μπιέλσα είχε τις καλές τις στιγμές, με ένα σουτ του Λα Κρούζ στο ημίωρο, όμως ο αντίπαλος τερματοφύλακας είπε «όχι».

Το σκηνικό άλλαξε στο 42', όταν ο Μουσλέρα έκανε ένα παιδικό λάθος, για ακόμη μια φορά, σε σουτ του Μπαένα.

Στο δεύτερο σαρανταπεντάλεπτο η Ισπανία συνέχισε να έχει την μπάλα στα πόδια της, με τις προσπάθειες για γκολ ωστόσο και για τις δύο ομάδες να είναι ελάχιστες και μοιρασμένες και το 0-1 να παραμένει ως την λήξη του αγώνα, με την Ουρουγουάη να μένει εκτός συνέχειας.