Νίκολιτς: «Ο Τζόουνς είναι καλύτερος από τον Μίλερ-ΜακΙντάιρ»

Ο Κρις Τζόουνς αποτελεί την πρώτη μεταγραφική προσθήκη του Ερυθρού Αστέρα ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, με τις προσδοκίες για την παρουσία του στο Βελιγράδι να είναι ιδιαίτερα υψηλές.

Ο Ούρος Νίκολιτς, που υπήρξε συμπαίκτης του Αμερικανού γκαρντ στη Μονς, μίλησε στη σερβική Meridian Sport και στάθηκε στις ηγετικές ικανότητες του Τζόουνς.

«Έχει νοοτροπία νικητή. Είναι εξαιρετικός σκόρερ, δημιουργεί άψογα για τους ψηλούς και στα κρίσιμα σημεία ζητά πάντα την μπάλα. Θέλει να αναλαμβάνει την ευθύνη και έχει πετύχει αρκετά νικητήρια σουτ στην καριέρα του. Είναι πραγματικός ηγέτης και κάνει καλύτερους τους συμπαίκτες του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Νίκολιτς κλήθηκε να συγκρίνει τον Τζόουνς με τον Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ, τονίζοντας πως πρόκειται για διαφορετικού τύπου παίκτες, αλλά εκτιμώντας ότι ο νέος γκαρντ του Ερυθρού Αστέρα υπερέχει σε ατομικό επίπεδο.

«Ο Κόντι ίσως είναι περισσότερο προσανατολισμένος στο ομαδικό παιχνίδι, όμως στο ένας εναντίον ενός και στην εκτελεστική ικανότητα θεωρώ πως ο Τζόουνς είναι καλύτερος. Πιστεύω ότι θα πετύχει στην Ερυθρό Αστέρα. Η ομάδα έκανε εξαιρετική κίνηση αποκτώντας έναν σπουδαίο παίκτη», δήλωσε.