Συγκλονιστικό παιχνίδι στο Σιάτλ, όπου Αίγυπτος και Ιράν έμειναν στο 1-1, αποτέλεσμα που στέλνει τους «Φαραώ» στη φάση των «32» του Μουντιάλ 2026 και τους Ιρανούς τους κρατά στην αναμονή.

Το εισιτήριο στη νοκ άουτ φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 πανηγύρισε ως δεύτερη στον 7ο όμιλο η Αίγυπτος, μετά από την ισοπαλία 1-1 με το Ιράν. Το φινάλε του αγώνα είχε χαρακτήρα θρίλερ, με τους Ιρανούς να έχουν δοκάρι και ακυρωθέν γκολ, χάνοντας την ευκαιρία να πάρουν τη νίκη και την απευθείας πρόκριση. Πλέον θα περιμένουν να δουν αν θα περάσουν ως καλύτεροι 3οι.

Δυναμικά ξεκίνησε το παιχνίδι, με την Αίγυπτο να ανοίγει το σκορ πολύ νωρίς. Ο Σαμπέρ στο 5’ έκανε το σουτ εντός περιοχής, με τον Μπεϊρανβάτ να κάνει λάθος εκτίμηση και την μπάλα να περνά κάτω από τα πόδια του και να καταλήγει στα δίχτυα για το 1-0.

Η απάντηση του Ιράν δεν άργησε, καθώς κέρδισε πέναλτι ο Ταρέμι από τον Αλμπελμονέμ. Ο επιθετικός του Ολυμπιακού ανέλαβε και την εκτέλεση, αλλά ο Σουμπίρ έπεσε σωστά και απέκρουσε. Έτσι, ο αρχηγός του Ιράν δεν κατάφερε να κάνει 60 τα γκολ του με το εθνόσημο.

Όμως η ισοφάριση δεν άργησε να έρθει για την ασιατική ομάδα, καθώς ο Μοχαμάντι έκανε σουτ, ο Σουμπίρ έδιωξε με υπερένταση, αλλά η μπάλα έφτασε στον Ρεζαϊάν ο οποίος από δύσκολη γωνία σκόραρε και έκανε το 1-1.

Ο ρυθμός του αγώνα έπεσε στη συνέχεια, με τις δύο ομάδες να έχουν κάποιες καλές στιγμές. Η Αίγυπτος επιχείρησε να απειλήσει με τους Τρεζεγκέ και Σαμπέρ, ενώ το Ιράν είχε ευκαιρίες με τον Ρεζαϊάν και τον Σοτζαέ.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η Αίγυπτος ήταν αυτή που είχε τον έλεγχο της αναμέτρησης, ψάχνοντας πιο οργανωμένα το γκολ, ενώ οι Ιρανοί προσπαθούσαν να βγουν στην αντεπίθεση για να απειλήσουν. Ο Τρεζεγκέ δεν μπόρεσε να σκοράρει στο 49’ και το 52’, όταν βρέθηκε σε θέση βολής. Κι ενώ το παιχνίδι συνεχιζόταν χωρίς τη μεγάλη φάση, το Ιράν στο πρώτο κόρνερ που κέρδισε στο παιχνίδι στο 89’, είχε δοκάρι στην κεφαλιά του Ταρέμι.

Στο 90+3’ το Ιράν βρήκε το γκολ με τον Σοτζαέ Καλιζάντε μετά από φάση διαρκείας, αλλά αυτό δεν μέτρησε για οφσάιντ μετά από παρέμβαση του VAR. Παρά την απογοήτευση, οι Ιρανοί συνέχισαν να ψάχνουν το γκολ της νίκης, αλλά το σουτ του Εζατολαχί πέρασε άουτ, όπως και αυτό του Ρεζαεϊάν.





Αίγυπτος: Σουμπίρ, Ραμπιά, Αμπντελμονέμ (14’ Ελ Χαναφί), Χανί, Φετούχ, Σαμπέρ (46’ Ατία), Λασίν, Ζίκο (76’ Αμπντελκαρίμ), Σαλάχ (57’ Ζίζο), Ασούρ (46’ Μαρμούς), Τρεζεγκέ Σουμπίρ, Ραμπιά, Αμπντελμονέμ (14’ Ελ Χαναφί), Χανί, Φετούχ, Σαμπέρ (46’ Ατία), Λασίν, Ζίκο (76’ Αμπντελκαρίμ), Σαλάχ (57’ Ζίζο), Ασούρ (46’ Μαρμούς), Τρεζεγκέ

Ιράν: Μπεϊρανβάντ, Μοχαμαντί, Νεμάτι (46’ Χαρντάνι), Καλιζάντε, Κανάνι, Ρεζαεϊάν, Γκορμπάνι, Εζατολαχί, Γκοντός (67’ Μογκανλού), Μοχέμπι, Ταρέμι.

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