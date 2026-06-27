Ολυμπιακός: Σαββατοκύριακο μεταγραφικών αφίξεων

Ρόκα, Πόποβιτς και Κάρμο αναμένονται στην Αθήνα για να ολοκληρώσουν τη μεταγραφή τους στον Ολυμπιακό.

Γκάζι έχει πατήσει ο Ολυμπιακός στα μεταγραφικά του και μέσα στο Σαββατοκύριακο αναμένεται να ολοκληρώσει τρεις ακόμα μεταγραφές. Στο αεροπλάνο για Αθήνα μπαίνουν οι Ρόκα, Πόποβιτς και Κάρμο, προκειμένου να περάσουν από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψουν στους «ερυθρόλευκους».

Ο Ζοέλ Ρόκα έρχεται από την Τζιρόνα, με το κόστος της μεταγραφής να φτάνει τα 4,5 εκατ. ευρώ και αναμένεται να δώσεις λύσεις στα φτερά της επίθεσης. Ο 21χρονος εξτρέμ πείστηκε πως ο Ολυμπιακός είναι το κατάλληλο βήμα για την καριέρα του, με τον Μεντιλίμπαρ να του εξηγεί τον ρόλο που θα έχει.

Ο Μπάλσα Πόποβιτς έρχεται να αποτελέσει το Νο2 στη θέση του τερματοφύλακα και να βάλει πίεση στον πρώτο Τζολάκη. Οι Πειραιώτες ενεργοποίησαν την περίπτωσή του, δίνοντας 1,5 εκατ. ευρώ στον Ερυθρό Αστέρα, με τους Σέρβους να διατηρούν ένα 15% σε περίπτωση μεταπώλησης.

Οσο για τον Νταβίντ Κάρμο, δεν χρειάζεται συστάσεις ή χρόνο προσαρμογής, καθώς ο Ανγκολέζος στόπερ μετρά ήδη δυο θητείες στο λιμάνι, αλλά αυτή τη φορά θα αποκτηθεί με μεταγραφή και τριετές συμβόλαιο και δεν θα έρθει ως δανεικός.

Από εκεί και πέρα, στον Ολυμπιακό δουλεύουν κι άλλες περιπτώσεις για την ενίσχυση του ρόστερ, καθώς είναι προχωρημένες οι συζητήσεις με τον Στάνιτς για την μεσοεπιθετική γραμμή, αλλά και τους Ντουάρτε, Σμοΐλοβιτς για τη θέση του στόπερ.