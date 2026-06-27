Ντιρόι Ντουάρτε: «Νιώθω σαν να βρίσκομαι σε ένα όνειρο»

Σε πελάγη ευτυχίας η ομάδα του Πράσινου Ακρωτηρίου με την πρόκριση στα νοκ άουτ του Μουντιάλ του 2026, με τον προπονητή και τον Ντιρόι Ντουάρτε να εκφράζουν τα συναισθήματά τους.

Μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, ανάμεσα στο Πράσινο Ακρωτήρι και την Σαουδική Αραβία 0-0 ο προπονητής του Πράσινου Ακρωτηρίου και ο μέσος της αφρικανικής ομάδας Ντιρόι Ντουάρτε, δήλωσαν :

Ο προπονητής της ομάδας, Πέντρο Λεϊτάο Μπρίτο είπε: «Είμαστε υπερήφανοι γι αυτή την πρόκριση στους «32», το αποτέλεσμα είναι προϊόν πειθαρχίας και ομαδικής δουλειάς. Παίξαμε με τον ίδιο σεβασμό που δείξαμε απέναντι σε Ισπανία και Ουρουγουάη. Δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια στο Μουντιάλ. Είναι ένα δίκαιο αποτέλεσμα. Θα μπορούσαμε να σκοράρουμε, αλλά το πιο σημαντικό ήταν η πρόκριση στην επόμενη φάση

Δεν φοβηθήκαμε κανένα αντίπαλο, αντιμετωπίζουμε τη μεγάλη πρόκληση που έρχεται με την Αργεντινή».

Ο μέσος της Αφρικανικής ομάδας, Ντιρόι Ντουάρτε δήλωσε: «Ειλικρινά, είναι τρελό. Νιώθω σαν να βρίσκομαι σε ένα όνειρο. Από τότε που ήμουν παιδί, πάντα ονειρευόμουν να παίξω σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο. Το να είσαι ο παίκτης του αγώνα και να γράψεις ιστορία είναι κάτι που δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ. Πρώτα, πρέπει να γιορτάσουμε. Είμαστε τόσο χαρούμενοι. Ας ελπίσουμε ότι όλοι οι κάτοικοι του Πράσινου Ακρωτηρίου θα είναι επίσης χαρούμενοι. Από αύριο, θα επικεντρωθούμε στον επόμενο αγώνα. Είναι εναντίον της Αργεντινής, έτσι δεν είναι; Ένας δύσκολος αγώνας, αλλά ας πιστέψουμε. Όλα είναι πιθανά».

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