Ράλι Ακρόπολις: Ταχύτερος ο Ogier και μειώνει τη διαφορά από την πρώτη θέση

Ο Sebastien Ogier σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο στην πρώτη ειδική της τρίτης μέρας.

Ο Γάλλος ήταν 1,5 δλ. ταχύτερος του Thierry Neuville, ο οποίος εξακολουθεί να προηγείται στη γενική κατάταξη, με διαφορά 8,2 δλ. Ο Adrien Fourmaux είναι τρίτος, έχοντας αυξήσει τη διαφορά από τον Joshua McErlean στα 42,3 δλ.

#33 Elfyn EVANS - Scott MARTIN

«Είναι διαφορετικά σήμερα. Σκληρή ειδική στα τελειώματα, αλλά έχω καλό συναίσθημα. Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο και θα δούμε τι θα γίνει στο τέλος».

#18 Takamoto KATSUTA - Aaron JOHNSTON

«Περίεργη κατάσταση. Προσπαθούμε να ελέγξουμε την κατάσταση. Πρέπει να φύγω».

#99 Oliver SOLBERG - Elliott EDMONDSON

«Δύσκολη η χθεσινή μέρα. Κρίμα».

#5 Sami PAJARI - Marko SALMINEN

«Είναι για εμάς όπως χθες. Ξεκινάμε νωρίς, γλιστράει πολύ. Θα προσπαθήσουμε να πιάσουμε τον Dani. Η μέρα είναι ακόμη μεγάλη».

#1 Sébastien OGIER - Vincent LANDAIS

«Συγκεντρωνόμαστε στους εαυτούς μας, θα δούμε πως θα πάει. Η επόμενη ειδική είναι πολύ μαλακή, ας δούμε μήπως έχουμε κάποιες εκπλήξεις εκεί».

#16 Adrien FOURMAUX - Alexandre CORIA

«Πολύ σκληρή ειδική στα τελειώματα, προσπάθησα να προφυλάξω τα ελαστικά, γλιστρούσα πολύ. Οι διαφορές είναι μικρές για το ράλλυ Ακρόπολις».

#11 Thierry NEUVILLE - Martijn WYDAEGHE

«Ποροφύλαξα τα ελαστικά στο τέλος, είναι μεγάλο σκέλος. Ο Seb ήταν ανέκαθεν πολύ καλός στη διαχείριση των ελαστικών, όταν το αυτοκίνητο λειτουργεί και αισθάνομαι καλά, μπορώ να το κάνω κι εγώ».

#95 Jon ARMSTRONG - Shane BYRNE

«Η νίκη στην ειδική χτες ήταν εκπληκτικό συναίσθημα. Η σημερινή θέση εκκίνησης δεν είναι καλή, προφανώς. Είναι δύσκολο να βρεις πρόσφυση. Σκληρή ειδική για τα ελαστικά».

#6 Daniel SORDO - Cándido CARRERA

«Όλα καλά, το ευχαριστήθηκα περισσότερο, είχα πρόσφυση, το αυτοκίνητο λειτουργεί καλά. Προσπάθησα να αποφύγω τα λάθη».

#55 Joshua MCERLEAN - Eoin TREACY

«Προσπαθούσα να προφυλάξω τα ελαστικά, ιδιαίτερα στο κατηφορικό κομμάτι. Θα ακολουθήσουμε το πλάνο μας».

#22 Mārtiņš SESKS - Renārs FRANCIS

«Προσπαθούσα να προφυλάξω τα ελαστικά, μου κάνει εντύπωση η διαφορά χρόνου. Προσπαθούσα να καταλάβω πως να διαχειριστώ τα ελαστικά».

#9 Jourdan SERDERIDIS - Frédéric MICLOTTE

«Πολύ καθάρισμα. Ήταν λιγότερο επικίνδυνο και λιγότερο φοβιστικό σε σχέση με τις δοκιμές. Γλιστράει αρκετά».