Ράλι Ακρόπολις: Ταχύτερος ο Ogier και μειώνει τη διαφορά από την πρώτη θέση

Ο Γάλλος ήταν 1,5 δλ. ταχύτερος του Thierry Neuville, ο οποίος εξακολουθεί να προηγείται στη γενική κατάταξη, με διαφορά 8,2 δλ. Ο Adrien Fourmaux είναι τρίτος, έχοντας αυξήσει τη διαφορά από τον Joshua McErlean στα 42,3 δλ.
#33 Elfyn EVANS - Scott MARTIN
«Είναι διαφορετικά σήμερα. Σκληρή ειδική στα τελειώματα, αλλά έχω καλό συναίσθημα. Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο και θα δούμε τι θα γίνει στο τέλος».
#18 Takamoto KATSUTA - Aaron JOHNSTON
«Περίεργη κατάσταση. Προσπαθούμε να ελέγξουμε την κατάσταση. Πρέπει να φύγω».
#99 Oliver SOLBERG - Elliott EDMONDSON
«Δύσκολη η χθεσινή μέρα. Κρίμα».
#5 Sami PAJARI - Marko SALMINEN
«Είναι για εμάς όπως χθες. Ξεκινάμε νωρίς, γλιστράει πολύ. Θα προσπαθήσουμε να πιάσουμε τον Dani. Η μέρα είναι ακόμη μεγάλη».
#1 Sébastien OGIER - Vincent LANDAIS
«Συγκεντρωνόμαστε στους εαυτούς μας, θα δούμε πως θα πάει. Η επόμενη ειδική είναι πολύ μαλακή, ας δούμε μήπως έχουμε κάποιες εκπλήξεις εκεί».
#16 Adrien FOURMAUX - Alexandre CORIA
«Πολύ σκληρή ειδική στα τελειώματα, προσπάθησα να προφυλάξω τα ελαστικά, γλιστρούσα πολύ. Οι διαφορές είναι μικρές για το ράλλυ Ακρόπολις».
#11 Thierry NEUVILLE - Martijn WYDAEGHE
«Ποροφύλαξα τα ελαστικά στο τέλος, είναι μεγάλο σκέλος. Ο Seb ήταν ανέκαθεν πολύ καλός στη διαχείριση των ελαστικών, όταν το αυτοκίνητο λειτουργεί και αισθάνομαι καλά, μπορώ να το κάνω κι εγώ».
#95 Jon ARMSTRONG - Shane BYRNE
«Η νίκη στην ειδική χτες ήταν εκπληκτικό συναίσθημα. Η σημερινή θέση εκκίνησης δεν είναι καλή, προφανώς. Είναι δύσκολο να βρεις πρόσφυση. Σκληρή ειδική για τα ελαστικά».
#6 Daniel SORDO - Cándido CARRERA
«Όλα καλά, το ευχαριστήθηκα περισσότερο, είχα πρόσφυση, το αυτοκίνητο λειτουργεί καλά. Προσπάθησα να αποφύγω τα λάθη».
#55 Joshua MCERLEAN - Eoin TREACY
«Προσπαθούσα να προφυλάξω τα ελαστικά, ιδιαίτερα στο κατηφορικό κομμάτι. Θα ακολουθήσουμε το πλάνο μας».
#22 Mārtiņš SESKS - Renārs FRANCIS
«Προσπαθούσα να προφυλάξω τα ελαστικά, μου κάνει εντύπωση η διαφορά χρόνου. Προσπαθούσα να καταλάβω πως να διαχειριστώ τα ελαστικά».
#9 Jourdan SERDERIDIS - Frédéric MICLOTTE
«Πολύ καθάρισμα. Ήταν λιγότερο επικίνδυνο και λιγότερο φοβιστικό σε σχέση με τις δοκιμές. Γλιστράει αρκετά».