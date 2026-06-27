Ράλι Ακρόπολις: Πρώτος ο Fourmaux στην ΕΔ9, παραμένει τρίτος στη γενική-Πλησιάζει κορυφή ο Ogier

Adrien Fourmaux σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο στην ΕΔ9 και διατηρεί την τρίτη θέση στη γενική κατάταξη.

Ο Sebastien Ogier μείωσε τη διαφορά από τον Thierry Neuville σε μόλις 4,9 δλ.!

#33 Elfyn EVANS - Scott MARTIN

«Στην αρχή είχε σκόνη, αλλά όλα καλά».

#18 Takamoto KATSUTA - Aaron JOHNSTON

«Όλα καλά, δυσκολευτήκαμε στην ειδική. Είχαμε ένα μικρό πρόβλημα, αλλά όλα είναι καλά τώρα».

#99 Oliver SOLBERG - Elliott EDMONDSON

«Καλή ειδική, γλιστράει πολύ. Πάντα προσπαθώ για το καλύτερο».

#5 Sami PAJARI - Marko SALMINEN

«Είμαστε κάπως καλύτεροι σήμερα. Κάναμε ένα καθαρό πέρασμα, είχε αρκετή σκόνη στο πρώτο κομμάτι».

#1 Sébastien OGIER - Vincent LANDAIS

«Ευχαριστηθήκαμε την ειδική, έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά: Μαλακό χώμα, κάπως αργή, δεν ανησυχήσαμε για κλαταρίσματα».

#16 Adrien FOURMAUX - Alexandre CORIA

«Γλιστρούσε πολύ, ήταν εύκολο να ανοίξει η γραμμή και να κάνεις το λάθος. Μπορώ και καλύτερα».

#11 Thierry NEUVILLE - Martijn WYDAEGHE

«Μάλλον γλιστρούσα πολύ στο τέλος, τα ελαστικά υπερθερμάνθηκαν και έχασα χρόνο. Το ράλλυ έχει ακόμη δρόμο, πρέπει να το διαχειριστούμε».

#95 Jon ARMSTRONG - Shane BYRNE

«Μαλακό χώμα. Στην αρχή ήταν περίεργη, με χαμηλή πρόσφυση. Προσπαθούσα να κρατήσω την ουρά του αυτοκινήτου στις γραμμές, ωραία ειδική».

#6 Daniel SORDO - Cándido CARRERA

«Ωραία ειδική, γλιστρούσε, στο τέλος θα μπορούσαμε να πάμε και πιο γρήγορα, αλλά όλα καλά».

#55 Joshua MCERLEAN - Eoin TREACY

«Δεν βρήκαμε πρόσφυση, είναι περίεργο. Δεν ξέρω τι συμβαίνει».

#22 Mārtiņš SESKS - Renārs FRANCIS

«Δεν ξέρω τι συμβαίνει, κάτι είναι περίεργο για εμάς σήμερα».

#9 Jourdan SERDERIDIS - Frédéric MICLOTTE

«Ωραία ειδική, σχολή πλαγιολίσθησης!».