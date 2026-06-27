Ράλι Ακρόπολις: Πρώτος ο Fourmaux στην ΕΔ9, παραμένει τρίτος στη γενική-Πλησιάζει κορυφή ο Ogier

Ο Sebastien Ogier μείωσε τη διαφορά από τον Thierry Neuville σε μόλις 4,9 δλ.!
#33 Elfyn EVANS - Scott MARTIN
«Στην αρχή είχε σκόνη, αλλά όλα καλά».
#18 Takamoto KATSUTA - Aaron JOHNSTON
«Όλα καλά, δυσκολευτήκαμε στην ειδική. Είχαμε ένα μικρό πρόβλημα, αλλά όλα είναι καλά τώρα».
#99 Oliver SOLBERG - Elliott EDMONDSON
«Καλή ειδική, γλιστράει πολύ. Πάντα προσπαθώ για το καλύτερο».
#5 Sami PAJARI - Marko SALMINEN
«Είμαστε κάπως καλύτεροι σήμερα. Κάναμε ένα καθαρό πέρασμα, είχε αρκετή σκόνη στο πρώτο κομμάτι».
#1 Sébastien OGIER - Vincent LANDAIS
«Ευχαριστηθήκαμε την ειδική, έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά: Μαλακό χώμα, κάπως αργή, δεν ανησυχήσαμε για κλαταρίσματα».
#16 Adrien FOURMAUX - Alexandre CORIA
«Γλιστρούσε πολύ, ήταν εύκολο να ανοίξει η γραμμή και να κάνεις το λάθος. Μπορώ και καλύτερα».
#11 Thierry NEUVILLE - Martijn WYDAEGHE
«Μάλλον γλιστρούσα πολύ στο τέλος, τα ελαστικά υπερθερμάνθηκαν και έχασα χρόνο. Το ράλλυ έχει ακόμη δρόμο, πρέπει να το διαχειριστούμε».
#95 Jon ARMSTRONG - Shane BYRNE
«Μαλακό χώμα. Στην αρχή ήταν περίεργη, με χαμηλή πρόσφυση. Προσπαθούσα να κρατήσω την ουρά του αυτοκινήτου στις γραμμές, ωραία ειδική».
#6 Daniel SORDO - Cándido CARRERA
«Ωραία ειδική, γλιστρούσε, στο τέλος θα μπορούσαμε να πάμε και πιο γρήγορα, αλλά όλα καλά».
#55 Joshua MCERLEAN - Eoin TREACY
«Δεν βρήκαμε πρόσφυση, είναι περίεργο. Δεν ξέρω τι συμβαίνει».
#22 Mārtiņš SESKS - Renārs FRANCIS
«Δεν ξέρω τι συμβαίνει, κάτι είναι περίεργο για εμάς σήμερα».
#9 Jourdan SERDERIDIS - Frédéric MICLOTTE
«Ωραία ειδική, σχολή πλαγιολίσθησης!».