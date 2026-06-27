Αστυνομικοί της Ασφάλειας απαίτησαν ενημέρωση για την υγεία του Αριστoτέλη Χαντζή

Σοβαρή καταγγελία από ομάδα νοσοκομειακών ιατρών του «Ευαγγελισμού» για παρέμβαση αστυνομικών της Ασφάλειας στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας όπου νοσηλεύεται ο απεργός πείνας Αριστοτέλης Χαντζής.

Σύμφωνα με την καταγγελία, αμέσως μετά τη μεταφορά από το νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» στον «Ευαγγελισμό», δύο άνδρες της Ασφάλειας εμφανίστηκαν έξω από τη ΜΕΘ και απαίτησαν να ενημερωθούν για την πορεία της υγείας του από τους εφημερεύοντες γιατρούς.

Οι γιατροί καταγγέλλουν την ενέργεια αυτή, τονίζοντας ότι η παροχή ιατρικών πληροφοριών στην αστυνομία χωρίς εισαγγελική εντολή συνιστά αυτόφωρο ποινικό αδίκημα. Όπως αναφέρουν, για το περιστατικό έχουν ήδη ενημερωθεί όλα τα συνδικαλιστικά όργανα του ιατρικού κλάδου.

Αναλυτικά η καταγγελία των γιατρών:

«ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΧΑΝΤΖΗ

Καταγγέλλουμε ότι μόλις διεκομίσθη ο Αριστοτέλης Χαντζής στον Ευαγγελισμό από το Νοσοκομείο Γ.Γεννηματάς, παρουσιάστηκαν δύο άντρες της ασφάλειας έξω από τη ΜΕΘ όπου νοσηλεύεται και απαίτησαν να ενημερωθούν για την πορεία της υγείας του από τους εφημερεύοντες ιατρούς.

Ενημερώνουμε προς πάσα κατεύθυνση οτι η παροχή ιατρικών πληροφοριών στην αστυνομία χωρίς εισαγγελική εντολή είναι αυτόφωρο ποινικό αδίκημα.

Για το περιστατικό έχουν ενημερωθεί όλα τα Συνδικαλιστικα Όργανα του ιατρικού κλάδου.

Ομάδα Νοσοκομειακών Ιατρών του Ευαγγελισμού»

Σε αντίστοιχη καταγγελία προχώρησε στη συνέχεια και η Κοινότητα Κατειλημμένων Προσφυγικών:

«ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΤΩΝ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΘ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗΚΕ Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΧΑΝΤΖΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΑΠΟΣΠΑΣΟΥΝ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Καλά καλά δεν είχε διακομιστεί στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» ο Αριστοτέλης Χαντζής και άντρες της ασφάλειας εμφανίστηκαν έξω από τη ΜΕΘ που νοσηλεύεται, προσπαθώντας να αποσπάσουν πληροφορίες για την υγεία του από τους αρμόδιους γιατρούς, οι οποίοι και δεν το δέχτηκαν. Φαίνεται πως τους πήρε ο πόνος για την υγεία ενός ανθρώπου που οι εντολοδόχοι τους άφησαν να λιώνει για σχεδόν 5 μήνες όντας απεργός πείνας και που – αν ήταν στο χέρι τους – θα τον οδηγούσαν στον θάνατο.

Για μια ακόμη φορά οι μηχανισμοί καταστολής προκαλούν με το θράσος και την ασέβειά τους τόσο απέναντι στον ίδιο τον Αριστοτέλη Χαντζή, που η ζωή του κρέμεται από μια κλωστή, όσο και απέναντι στο πλήθος των ανθρώπων του που βρίσκονται διαρκώς στο πλάι του, αλλά και απέναντι στους/στις γιατρούς που κάνουν τη δουλειά τους και υποστηρίζουν τον σύντροφό μας με μεγάλη αξιοπρέπεια.

Η παροχή ιατρικών πληροφοριών στην αστυνομία απαγορεύεται και από τη μεριά μας δηλώνουμε πως δε θα επιτρέψουμε στην αστυνομία να παίξει οποιοδήποτε παιχνίδι πάνω στη ζωή του συντρόφου μας.

Για το περιστατικό έχουν ενημερωθεί όλα τα Συνδικαλιστικα Όργανα του ιατρικού κλάδου, όλες οι συλλογικότητες και οι φορείς που στέκονται στο πλάι αυτού του αγώνα και όλοι οι αλληλέγγυοι άνθρωποι.

ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ 21:00 ΚΑΙ ΚΑΘΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΡΑΣ ΣΕ ΔΙΑΡΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ “ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ”, ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ (ΠΑΡΚΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ)

ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟ ΚΑΛΑ ΜΠΑΤΣΟΙ ΚΙ ΑΦΕΝΤΙΚΑ

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠ’ ΤΑ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΑ!

ΑΡΙΣΤΟ, SUZON ΓΕΡΑ – ΕΧΟΥΝΕ ΝΙΚΗΣΕΙ ΤΑ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΑ!»

Υπενθυμίζεται πως ο Αρίστος Χαντζής, ο οποίος βρισκόταν σε πολύμηνη απεργία πείνας από τις 5 Φεβρουαρίου, υπερασπιζόμενος την κοινότητα των Προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παρουσίασε σοβαρή επιδείνωση στην κατάσταση της υγείας του. Ο απεργός πείνας μεταφέρθηκε εκτάκτως στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός».

Πηγή: thepressproject.gr