Δευτέρα μεσημέρι ξεκινάει ο Τσιτσιπάς στο Λονδίνο

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας (Νο.88) θα παίξει με τον Γάλλο Ούγκο Γκαστόν (Νο.117) και ο αγώνας τους θα γίνει στο Court 16 και θα αρχίσει περίπου στις 15.30-16.00, αμέσως μετά τον αγώνα του Αντρέι Ρούμπλεφ με τον Ρομάν Σαφιούλιν.
Ο νικητής αυτού του αγώνα μάλλον θα πέσει πάνω στον Νόβακ Τζόκοβιτς, που παίζει στον πρώτο γύρο με τον Γίμπινγκ Γου.
Κατά τα άλλα, το πρόγραμμα στο κεντρικό court ανοίγει ο περσινός νικητή; Γιάνικ Σίνερ, ενώ πρεμιέρα κάνουν και οι Αρίνα Σαμπαλένκα, Τζέσικα Πεγκούλα και Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ, ενώ μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ματς Τσίλιτς-Μεντβέντεφ, Μπαουτίστα-Φονσέκα και Ρουντ-Χούρκατς.
Το πρόγραμμα στα μεγάλα courts:
Centre Court – 15:30
- Γιανίκ Σίνερ (ΙΤΑ) – Μίομιρ Κετσμάνοβιτς (ΣΕΡ)
- Αρίνα Σαμπαλένκα – Τεοντόρα Κόστοβιτς (ΣΕΡ)
- Γιμπίνγκ Γου (ΚΙΝ) – Νόβακ Τζόκοβιτς (ΣΕΡ)
Court Νο.1 – 15:00
- Αντόνια Ρούζιτς (ΚΡΟ) – Έμμα Ραντουκάνου (Μ. Βρετανία)
- Μάριν Τσίλιτς (ΚΡΟ) – Ντανίλ Μεντβέντεφ
- Μάγκντα Λινέτ (ΠΟΛ) – Μίρα Αντρέεβα
Court Νο.2 – 13:00
- Τζέσικα Πεγκούλα (ΗΠΑ) – Ντάρια Βιντομάνοβα (ΤΣΕ)
- Μάικλ Ζενγκ (ΗΠΑ) – Κάμερον Νόρι (Μ. Βρετανία)
- Φίλιξ Οζέ-Αλιασίμ (ΚΑΝ) – Αλεξάντρ Σεφτσένκο (ΚΑΖ)
- Όχι πριν από τις 18:30: Ταμάρα Κόρπατς (ΓΕΡ) – Κόκο Γκοφ (ΗΠΑ)
Court Νο.3 – 13:00
- Ραφαέλ Χόδαρ (ΙΣΠ) – Φίλιξ Γκιλ (Μ. Βρετανία)
- Κάσπερ Ρουντ (ΝΟΡ) – Χούμπερτ Χουρκάτς (ΠΟΛ)
- Όχι πριν από τις 16:30: Έλσα Ζακεμό (ΓΑΛ) – Ναόμι Οσάκα (ΙΑΠ)
- Όχι πριν από τις 18:30: Μπαρμπόρα Κρεϊτσίκοβα (ΤΣΕ) – Χάνα Κλούγκμαν (Μ. Βρετανία)
Court 12 – 13:00
- Μανάτσαγια Σαουάνγκαεβ (ΤΑΪ) – Μάγια Χβαλίνσκα (ΠΟΛ)
- Αρτούρ Ριντερκνές (ΓΑΛ) – Όλιβερ Τάρβετ (Μ. Βρετανία)
- Καρολίνα Μούχοβα (ΤΣΕ) – Αναστασία Ζαχάροβα
- Μπράντον Νακασίμα (ΗΠΑ) – Τζακ Πίνινγκτον Τζόουνς (Μ. Βρετανία)
Court 18 – 13:00
- Μπελίντα Μπέντσιτς (ΕΛΒ) – Μίκα Στογιαβλίεβιτς (Μ. Βρετανία)
- Αλεξάντρ Μιλέρ (ΓΑΛ) – Τόμι Πολ (ΗΠΑ)
- Ρομπέρτο Μπαουτίστα Αγούτ (ΙΣΠ) – Ζοάο Φονσέκα (ΒΡΑ)
- Λέιλα Φερνάντες (ΚΑΝ) – Τζάνις Τζεν (ΗΠΑ)