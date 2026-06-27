Δευτέρα μεσημέρι ξεκινάει ο Τσιτσιπάς στο Λονδίνο

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα κάνει την προσεχή Δευτέρα (29/6) πρεμιέρα στο Wimbledon.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας (Νο.88) θα παίξει με τον Γάλλο Ούγκο Γκαστόν (Νο.117) και ο αγώνας τους θα γίνει στο Court 16 και θα αρχίσει περίπου στις 15.30-16.00, αμέσως μετά τον αγώνα του Αντρέι Ρούμπλεφ με τον Ρομάν Σαφιούλιν.

Ο νικητής αυτού του αγώνα μάλλον θα πέσει πάνω στον Νόβακ Τζόκοβιτς, που παίζει στον πρώτο γύρο με τον Γίμπινγκ Γου.

Κατά τα άλλα, το πρόγραμμα στο κεντρικό court ανοίγει ο περσινός νικητή; Γιάνικ Σίνερ, ενώ πρεμιέρα κάνουν και οι Αρίνα Σαμπαλένκα, Τζέσικα Πεγκούλα και Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ, ενώ μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ματς Τσίλιτς-Μεντβέντεφ, Μπαουτίστα-Φονσέκα και Ρουντ-Χούρκατς.

Το πρόγραμμα στα μεγάλα courts:

Centre Court – 15:30

Γιανίκ Σίνερ (ΙΤΑ) – Μίομιρ Κετσμάνοβιτς (ΣΕΡ)

Αρίνα Σαμπαλένκα – Τεοντόρα Κόστοβιτς (ΣΕΡ)

Γιμπίνγκ Γου (ΚΙΝ) – Νόβακ Τζόκοβιτς (ΣΕΡ)

Court Νο.1 – 15:00

Αντόνια Ρούζιτς (ΚΡΟ) – Έμμα Ραντουκάνου (Μ. Βρετανία)

Μάριν Τσίλιτς (ΚΡΟ) – Ντανίλ Μεντβέντεφ

Μάγκντα Λινέτ (ΠΟΛ) – Μίρα Αντρέεβα

Court Νο.2 – 13:00

Τζέσικα Πεγκούλα (ΗΠΑ) – Ντάρια Βιντομάνοβα (ΤΣΕ)

Μάικλ Ζενγκ (ΗΠΑ) – Κάμερον Νόρι (Μ. Βρετανία)

Φίλιξ Οζέ-Αλιασίμ (ΚΑΝ) – Αλεξάντρ Σεφτσένκο (ΚΑΖ)

Όχι πριν από τις 18:30: Ταμάρα Κόρπατς (ΓΕΡ) – Κόκο Γκοφ (ΗΠΑ)

Court Νο.3 – 13:00

Ραφαέλ Χόδαρ (ΙΣΠ) – Φίλιξ Γκιλ (Μ. Βρετανία)

Κάσπερ Ρουντ (ΝΟΡ) – Χούμπερτ Χουρκάτς (ΠΟΛ)

Όχι πριν από τις 16:30: Έλσα Ζακεμό (ΓΑΛ) – Ναόμι Οσάκα (ΙΑΠ)

Έλσα Ζακεμό (ΓΑΛ) – Ναόμι Οσάκα (ΙΑΠ) Όχι πριν από τις 18:30: Μπαρμπόρα Κρεϊτσίκοβα (ΤΣΕ) – Χάνα Κλούγκμαν (Μ. Βρετανία)

Court 12 – 13:00

Μανάτσαγια Σαουάνγκαεβ (ΤΑΪ) – Μάγια Χβαλίνσκα (ΠΟΛ)

Αρτούρ Ριντερκνές (ΓΑΛ) – Όλιβερ Τάρβετ (Μ. Βρετανία)

Καρολίνα Μούχοβα (ΤΣΕ) – Αναστασία Ζαχάροβα

Μπράντον Νακασίμα (ΗΠΑ) – Τζακ Πίνινγκτον Τζόουνς (Μ. Βρετανία)

Court 18 – 13:00