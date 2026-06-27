Δύσκολη υπόθεση το γκολ στα ματς της Γκάνα, οι εντυπώσεις με την Κολομβία

Τρίτη και τελευταία αγωνιστική στον 12ο όμιλο και η Κροατία έχει 3 βαθμούς και συναντά στην Φιλαδέλφεια την Γκάνα που έχει συγκεντρώσει 4. Κολομβία και Πορτογαλία για το 11ο γκρουπ, με τις δύο ομάδες να έχουν προκριθεί. Είναι η πρώτη μεταξύ τους συνάντηση.

Τρεις νίκες και μία ισοπαλία για την Κροατία απέναντι σε αφρικανικές ομάδες σε διοργανώσεις Παγκοσμίου Κυπέλλου, με απολογισμό 8-1 γκολ.

Μετά από το 4-2 από την Αγγλία, όπου η Κροατία ήταν καλή αλλά η αντίπαλός της καλύτερη, η ομάδα του Ζλάτκο Ντάλιτς νίκησε με 1-0 τον Παναμά και έκανε βήμα πρόκρισης στους «32». Για να κάνει ακόμη ένα θα πρέπει τουλάχιστον να μην ηττηθεί από την Γκάνα. Ο 59χρονος προπονητής, ο οποίος βρίσκεται στον πάγκο της εθνικής εδώ και 9 χρόνια, έκανε τρεις αλλαγές στο αρχικό σχήμα στο δεύτερο ματς συγκριτικά με το πρώτο. Και στα δύο ξεκίνησε ο 40χρονος Μόντριτς, ενώ ολόκληρα τα 90λεπτα αγωνίστηκε ο 37χρονος Πέρισιτς. Η Γκάνα νίκησε 1-0 τον Παναμά με γκολ στο 95’ και πήρε στη συνέχεια 0-0 από την Αγγλία. Έτσι, με μόλις ένα γκολ στα παιχνίδια της, βρίσκεται στη 2η θέση και περνάει στους «32» με νίκη ή ισοπαλία, αλλά ακόμη και με ήττα, δεδομένου ότι οι 4 βαθμοί της φτάνουν για να βρεθεί στην 8άδα των καλύτερων τρίτων. Δεν σκόραρε στο 1ο ημίχρονο των 9 τελευταίων αγώνων της. Η ισοπαλία κρατά τις δύο ομάδες εντός στόχου. Όμως, η πιο αποτελεσματική και πιο έμπειρη εθνική, η Κροατία, έχει τον πρώτο λόγο για τη νίκη, πιθανότατα με μικρό σκορ, δεδομένου και των 9/12 Under που μετράει η Γκάνα.

Η Κολομβία νίκησε 3-1 το Ουζμπεκιστάν και 1-0 της ΛΔ Κονγκό και έτσι με 6 βαθμούς εξασφάλισε την παρουσία της στους «32». Δεν έχει κατοχυρώσει όμως ακόμη την πρώτη θέση και αυτό θα συμβεί αν αποφύγει την ήττα και στο τελευταίο αυτό ματς για τον όμιλο. Σκόραρε στους 14/16 πιο πρόσφατους αγώνες της. Η Πορτογαλία ξεκίνησε με το «Χ» απέναντι στη ΛΔ Κονγκό και συνέχισε με το 5-0 επί του Ουζμπεκιστάν, ματς με το οποίο ανακουφίστηκε και η... μισή υφήλιος καθώς ο Κριστιάνο Ρονάλντο έγινε ο πρώτος που σκοράρει σε 6 διαδοχικά Μουντιάλ. Ο 41χρονος λοιπόν τα κατάφερε και τώρα η Πορτογαλία χρειάζεται τη νίκη για να τερματίσει πρώτη.

Η Κολομβία έχει καλή επαφή με τα δίχτυα και αναμένεται να δυσκολέψει και τους φιλόδοξους Πορτογάλους. Πιθανό να σκοράρουν και οι δύο ομάδες στο ματς, με την Κολομβία μάλλον να μην είναι τόσο αουτσάιντερ όσο προβάλεται από τις αποδόσεις.

167. ΚΡΟΑΤΙΑ - ΓΚΑΝΑ 1&U 3,5 2,30

169. ΚΟΛΟΜΒΙΑ - ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 1Χ&G 2,87