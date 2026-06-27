Η κατάθεση του 17χρονου δράστη στην Καλλιθέα: Είδα στο TikTok ότι υπάρχει βαριά τραυματίας και κατάλαβα ότι είναι από μένα

Μια διαφορετική εκδοχή για όσα εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Τετάρτης στην Καλλιθέα προτού ο 15χρονος πέσει νεκρός δίνει με την κατάθεσή του ο 17χρονος καθ' ομολογία δράστης, ο οποίος κάνει λόγο για μια επιδρομή οπαδών που κατέληξε στο αιματηρό περιστατικό.

Το protothema.gr παρουσιάζει την κατάθεση που έδωσε ο 17χρονος στους Αστυνομικούς στην οποία περιγράφει ότι μια ομάδα περίπου 25 ατόμων με φανέλες του Ολυμπιακού έφτασαν στην οδό Παναγή Τσαλδάρη αναζητώντας έναν οπαδό της ΑΕΚ. Ακολούθησε ένα κυνηγητό με την παρέα του δράστη, το οποίο κατέληξε μπροστά από την πολυκατοικία όπου ο 17χρονος μαχαίρωσε τον 15χρονο στο στήθος.





«Στο πάρκο που βρίσκεται στη Μεγαλουπόλεως και Κρέμου στην Καλλιθέα συναντήθηκα χθες στις 18.00 με τους φίλους μου Μ.Π., Κ.Κ., Κ.Δ., και άλλα δύο παιδιά της γειτονιάς, τον Ν. και τον Ι., δεν ξέρω αλλά στοιχεία τους.



Κάτσαμε δυο-τρεις ωρίτσες και κατά τις 22.00-22.30 φύγαμε και πήγαμε στο πάρκο Περόνια που βρίσκεται στην Κρέμου. Η απόσταση είναι μικρή και πήγαμε περπατώντας. Είχε πολύ κόσμο στο πάρκο και για αυτό δεν κάτσαμε εκεί και όπως πάμε να φύγουμε μας παίρνει ο Π-Δ. Χ. και μας λέει είμαι ποτάμι ελάτε να αράξουμε.



Πάλι πήγαμε περπατώντας καθώς η απόσταση είναι πέντε λεπτά. Τον βρήκαμε στο ποτάμι και με το που τον είδα διαπίστωσα ότι έχει μπαταρισμένο το πόδι του. Δεν πρόλαβα να τον ρωτήσω τι έχει πάθει και μετά από λίγο από τη γέφυρα Μοσχάτου-Καλλιθέα ήρθαν προς το μέρος μας 15-20 άτομα με φανέλες του Ολυμπιακού.



Ο Κ. τους είπε 'αράξτε μάγκες, εμείς δεν είμαστε οπαδοί'. Άρχισαν να πλησιάζουν και άλλο απειλητικά και μόλις είδα τον Γ ένας με μακριά μαλλιά που κράταγε πέτρα είπε σε αυτόν 'εσένα σε ξέρουμε, είσαι ΑΕΚτζης'.



Ο Γ του κάνει 'οχι δεν ασχολούμαι' και τότε ο μακρυμάλλης του έστειλε την πέτρα για να τον χτυπήσει χωρίς να τον πετύχει. Εγώ με τον Κ τρέξαμε προς την οδό Μεγαλουπόλεως και μας κυνήγησαν δύο από αυτούς. Το παιδί που μαχαίρωσα μετά κατά λάθος και ένας με γκλομπ. Πήγαν στην αρχή να πιάσουν τον Κ αλλά δεν τα κατάφεραν γιατί είναι αδύνατος και γρήγορος, εμένα όμως που είμαι πιο εύσωμος με πρόλαβαν.



Μου έβαλε τρικλοποδιά αυτός με το γκλομπ με αποτέλεσμα να πέσω κάτω. Όταν έπεσα κάτω αυτός με το γκλομπ μου έριξε μια στο δεξί γόνατο, μετά πήγε να μου ρίξει και στο κεφάλι και έβαλα το χέρι με αποτέλεσμα να τη φάω στο αριστερό χέρι και εκεί τους φωνάζω 'ρε βλάκες, δεν είμαι οπαδός», αναφέρει στην κατάθεση του ο 17χρονος, ενώ στη συνέχεια λέει πως ο 15χρονος κρατούσε το μαχαίρι, του το πήρε και το πρόταξε με πρόθεση όχι να τον τραυματίσει, αλλά να τον φοβίσει.

«Τότε ο δεύτερος βγάζει από το χέρι του ένα μαχαίρι-στιλέτο αλλά του έπεσε κάτω. Το άρπαξα πριν το πιάσει πάλι αυτός για να προστατευτώ, σηκώθηκα, τέντωσα το χέρι μου με το μαχαίρι για να φοβηθεί και έκανα ένα βήμα μπροστά εγώ και ένα αυτός με αποτέλεσμα να έρθει σε επαφή με το μαχαίρι και να τον τραυματίσω κάπου στην κοιλιά, ψηλά.



Δεν ήθελα να τον τραυματίσω και πίστευα ότι τεντώνοντας το χέρι μου με το μαχαίρι θα τρόμαζε και θα έφευγε. Όταν την έφαγε, έκανε ένα βήμα πίσω, σήκωσε τη μπλούζα του και τον είδα μέσα στα αίματα. Φορούσα ένα φούτερ μαύρο που μπροστά γράφει με κίτρινα γράμματα "Ultras". Το μαχαίρι το πέταξα σε ένα πράσινο κάδο στην επόμενη γωνία, ανάμεσα σε Κρέμου και το προηγούμενο στενό».



Στη συνέχεια περιγράφει τις κινήσεις που έκανε μετά το έγκλημα λέγοντας ότι έμαθε πως το θύμα έχει τραυματιστεί σοβαρά από το TikTok.



«Τρομοκρατήθηκα και έφυγα προς το σπίτι μου με τα πόδια. Πήρα την κολλητή μου τηλέφωνο, της είπα τι έγινε και βρεθήκαμε στο 14ο Γυμνάσιο Καλλιθέας που είναι κοντά στο σπίτι μου. Πιο αργά στο TikTok είδα ότι είναι βαριά τραυματισμένο ένα άτομο και κατάλαβα ότι είναι από εμένα. Σπίτι γύρισα κατά τις 2.00 και ο ύπνος με πήρε στις 4 παρά γιατί σκεφτόμουν τι βλακεία έχω κάνει.

Το πρωί όταν ήρθατε κάτω από το σπίτι με ξύπνησε η μαμά μου και με ρώτησε 'τι έχει γίνει; Γιατί είναι η Αστυνομία κάτω και σε ψάχνει γιατί υπάρχει κάποιος νεκρός'. Της είπα τι έγινε και μετά το διάβασε στις ειδήσεις. Μόλις τα είπα στη μαμά μου κατέβηκα στους Αστυνομικούς», τονίζει ο 17χρονος κλείνοντας την κατάθεσή του.

Πηγή: protothema.gr