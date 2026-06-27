ΠΑΟΚ: Επιστρέφουν Καμαρά και Θυμιάνης, φεύγει για Ολλανδία ο Δικέφαλος

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ασπρόμαυρη ΠΑΕ:
Το πρώτο κομμάτι της καλοκαιρινής προετοιμασίας για τη σεζόν 2026-27 ολοκληρώθηκε. Παίκτες και τεχνικό επιτελείο δούλεψαν στο Αθλητικό Κέντρο του ΠΑΟΚ, πήραν μία μέρα ρεπό και την Δευτέρα ταξιδεύουν για το Ζαλτμπόμελ.
Η τελευταία προπόνηση στη Νέα Μεσημβρία ξεκίνησε με προθέρμανση και passing game, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε οικογενειακό διπλό.
Οι Θυμιάνης και Καμαρά έβγαλαν μέρος του κανονικού προγράμματος, ο Μιχαηλίδης ακολούθησε ξανά δικό του πρόγραμμα, ενώ οι Ντεσπόντοφ , Μεϊτέ και Σορετίρε συνέχισαν με θεραπεία.
Το σύνολο του Αλέσιο Λίσι θα προπονηθεί ξανά το απόγευμα της Δευτέρας επί Ολλανδικού εδάφους.