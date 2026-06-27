ΠΑΟΚ: Επιστρέφουν Καμαρά και Θυμιάνης, φεύγει για Ολλανδία ο Δικέφαλος

Ο ΠΑΟΚ πραγματοποίησε την τελευταία του προπόνηση στην Ελλάδα, πριν το σύνολο του Αλέσιο Λίσι ταξιδέψει στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του - Τα νεότερα από τους τραυματίες.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ασπρόμαυρη ΠΑΕ:

Το πρώτο κομμάτι της καλοκαιρινής προετοιμασίας για τη σεζόν 2026-27 ολοκληρώθηκε. Παίκτες και τεχνικό επιτελείο δούλεψαν στο Αθλητικό Κέντρο του ΠΑΟΚ, πήραν μία μέρα ρεπό και την Δευτέρα ταξιδεύουν για το Ζαλτμπόμελ.

Η τελευταία προπόνηση στη Νέα Μεσημβρία ξεκίνησε με προθέρμανση και passing game, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε οικογενειακό διπλό.

Οι Θυμιάνης και Καμαρά έβγαλαν μέρος του κανονικού προγράμματος, ο Μιχαηλίδης ακολούθησε ξανά δικό του πρόγραμμα, ενώ οι Ντεσπόντοφ , Μεϊτέ και Σορετίρε συνέχισαν με θεραπεία.

Το σύνολο του Αλέσιο Λίσι θα προπονηθεί ξανά το απόγευμα της Δευτέρας επί Ολλανδικού εδάφους.